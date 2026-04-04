Kaszás Márk: Pálinkás Szilveszter is sértett fideszes, aki érdekből igazolt a Tiszához + videó

Az influenszer szerint Pálinkás Szilveszter mostani megszólalásai hiteltelenek, mert a korábbi közös munkák során szerinte mindent megtett azért, hogy előrébb jusson, most pedig hirtelen más politikai oldalon keres lehetőséget.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 19:38
Egyre komolytalanabbak azok az embereket, akik utólag kitálalnak – jelentette ki videójában Kaszás Márk. A testépítő, influenszer szerint Pálinkás Szilveszter esete különösen súlyos, mert ő személyesen is közelről látta.

Felidézte, hogy Pálinkás Szilveszterrel együtt dolgozott a Sárkányok Kabul felett című filmben, és Pálinkás végigforgatta a Sereg című sorozatot is. Kaszás Márk szerint

Pálinkás minden lehetőséget megragadott arra, hogy a forgatásokon és a filmekben előrébb jusson, és kifejezetten ragaszkodott ahhoz is, hogy eredeti nevén alakítsa a karaktereket.

Kaszás Márk hozzátette: önmagában ezzel nem lett volna probléma, ugyanakkor furcsának tartja, hogy Pálinkás Szilveszter két év elteltével hirtelen más politikai oldalon látott lehetőséget, és azonnal oda igazodott.

Ezt a magatartást tipikus „tiszás viselkedésnek” nevezte, és ebbe a körbe sorolta Magyar Pétert, Ruszin-Szendi Romuluszt, valamint Pálinkás Szilvesztert is.

Úgy fogalmazott: olyan emberekről van szó, akik korábban a Fideszhez kötődtek, ám máshol láttak politikai lehetőséget, ezért sértettségükben új oldalra álltak. Kaszás Márk leszögezte: ezzel a magatartással nem tud azonosulni, és Pálinkás Szilveszter mostani megszólalásait hiteltelennek tartja.

Borítókép: Kaszás Márk (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
