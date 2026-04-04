Kaszás Márk: Pálinkás Szilveszter is sértett fideszes, aki érdekből igazolt a Tiszához + videó

Egyre komolytalanabbak azok az embereket, akik utólag kitálalnak – jelentette ki videójában Kaszás Márk. A testépítő, influenszer szerint Pálinkás Szilveszter esete különösen súlyos, mert ő személyesen is közelről látta.

Felidézte, hogy Pálinkás Szilveszterrel együtt dolgozott a Sárkányok Kabul felett című filmben, és Pálinkás végigforgatta a Sereg című sorozatot is. Kaszás Márk szerint

Pálinkás minden lehetőséget megragadott arra, hogy a forgatásokon és a filmekben előrébb jusson, és kifejezetten ragaszkodott ahhoz is, hogy eredeti nevén alakítsa a karaktereket.

Kaszás Márk hozzátette: önmagában ezzel nem lett volna probléma, ugyanakkor furcsának tartja, hogy Pálinkás Szilveszter két év elteltével hirtelen más politikai oldalon látott lehetőséget, és azonnal oda igazodott.

Ezt a magatartást tipikus „tiszás viselkedésnek” nevezte, és ebbe a körbe sorolta Magyar Pétert, Ruszin-Szendi Romuluszt, valamint Pálinkás Szilvesztert is.

Úgy fogalmazott: olyan emberekről van szó, akik korábban a Fideszhez kötődtek, ám máshol láttak politikai lehetőséget, ezért sértettségükben új oldalra álltak. Kaszás Márk leszögezte: ezzel a magatartással nem tud azonosulni, és Pálinkás Szilveszter mostani megszólalásait hiteltelennek tartja.