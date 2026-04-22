miskolci törvényszékbíróságítéletidős nőrablás

Kemény büntetés járt a brutális utcai támadás miatt

A vádlott követte áldozatát, majd erőszakkal elvette a táskáját. A sértett a támadás során megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 17:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hét év szabadságvesztésre ítélt egy idős nőre támadó rablót a Miskolci Járásbíróság − közölte a Miskolci Törvényszék szerdán.

Börtön vár a férfira

Az ittas vádlott tavaly áprilisban egy miskolci buszmegállóban találkozott az általa látásból ismert, idős, nehezen mozgó és rosszul halló sértettel. Ugyanazon a buszon utaztak, majd mindketten villamosra szálltak.

Amikor a sértett leszállt, a vádlott követni kezdte, majd elé lépett és meglökte az idős nőt, kirángatta táskáját a kezéből, és elfutott. A sértett ujja eltört az esés és a táska rángatása miatt. A vádlottat rövid időn belül elfogták, az ellopott tárgyak és a készpénz előkerült.

A törvényszék közölte, súlyosító körülmény volt a bűncselekmények többszörös halmazata, az, hogy egyre gyakoribbak az ilyen és ehhez hasonló cselekmények, és hogy a vádlott ezeket idős sértett sérelmére követte el. Enyhítő körülmény volt a terhelt büntetlen előélete, beismerése és megbánó magatartása. 

Az ítélet nem jogerős.

Borítókép: (Forrás: Illusztráció/Getty Images)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
