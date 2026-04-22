Kemény büntetés járt a brutális utcai támadás miatt

Hét év szabadságvesztésre ítélt egy idős nőre támadó rablót a Miskolci Járásbíróság − közölte a Miskolci Törvényszék szerdán.

Az ittas vádlott tavaly áprilisban egy miskolci buszmegállóban találkozott az általa látásból ismert, idős, nehezen mozgó és rosszul halló sértettel. Ugyanazon a buszon utaztak, majd mindketten villamosra szálltak.

Amikor a sértett leszállt, a vádlott követni kezdte, majd elé lépett és meglökte az idős nőt, kirángatta táskáját a kezéből, és elfutott. A sértett ujja eltört az esés és a táska rángatása miatt. A vádlottat rövid időn belül elfogták, az ellopott tárgyak és a készpénz előkerült.

A törvényszék közölte, súlyosító körülmény volt a bűncselekmények többszörös halmazata, az, hogy egyre gyakoribbak az ilyen és ehhez hasonló cselekmények, és hogy a vádlott ezeket idős sértett sérelmére követte el. Enyhítő körülmény volt a terhelt büntetlen előélete, beismerése és megbánó magatartása.

Az ítélet nem jogerős.