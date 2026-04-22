Erdogan: Törökország újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat

Amint arról lapunk beszámolt, április 21–22-én az Európai Unió külügyminiszterei Luxemburgban tartottak tanácsülést, ahol több kulcsfontosságú geopolitikai kérdésről egyeztettek. Szerdán a tisztviselők jóváhagyták a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajna számára, valamint a következő orosz szankciós csomagot is.