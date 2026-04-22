Törökország erőfeszítéseket tesz az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások újjáélesztése, valamint a két háborús fél vezetőinek egy asztalhoz ültetéséért a háború lezárása érdekében – áll a közleményben.
Erdogan: Törökország újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat
Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala.
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában – írták.
Amint arról lapunk beszámolt, április 21–22-én az Európai Unió külügyminiszterei Luxemburgban tartottak tanácsülést, ahol több kulcsfontosságú geopolitikai kérdésről egyeztettek. Szerdán a tisztviselők jóváhagyták a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajna számára, valamint a következő orosz szankciós csomagot is.
Borítókép: Erdogan török elnök tárgyalt Vlagyimir Putyinnal (Fotó: AFP)
