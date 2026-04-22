Recel Tayyip Erdoganegyeztetésorosz-ukrán háború

Erdogan: Törökország újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 17:32
Erdogan török elnök tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Törökország erőfeszítéseket tesz az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások újjáélesztése, valamint a két háborús fél vezetőinek egy asztalhoz ültetéséért a háború lezárása érdekében – áll a közleményben.

Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajna sorsáról
Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajna sorsáról

 

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában – írták.

Amint arról lapunk beszámolt, április 21–22-én az Európai Unió külügyminiszterei Luxemburgban tartottak tanácsülést, ahol több kulcsfontosságú geopolitikai kérdésről egyeztettek. Szerdán a tisztviselők jóváhagyták a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajna számára, valamint a következő orosz szankciós csomagot is.

Borítókép: Erdogan török elnök tárgyalt Vlagyimir Putyinnal (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
