Egy németországi mecsetben gyerekekkel játszattak háborút, politikai vita robbant ki

Komoly felháborodást váltott ki Németországban egy nyilvánosságra került videó, amelyen kisgyermekek háborús jeleneteket játszanak el egy mecset szervezésében. A felvétel a Garbsen városában működő Ditib-mecsethez köthető.

Forrás: Junge Freiheit2026. 04. 14. 13:32
A videón óvodás és általános iskolás korú gyerekek láthatók, amint fából készült játékfegyverekkel „harcolnak”, majd egy „elesett katonát” török zászlóval takarnak le, miközben fejkendős kislányok gyászolják, írja a Junge Freiheit.

Emine Erdogan török ​​first lady és Charlotte Merz, Friedrich Merz német kancellár felesége török gyerekek között (Fotó: Anadolu/AFP/Dilara Irem Sancar)

A beszámolók szerint a jelenetek az 1915-ös gallipoli csatát idézik fel, amely a török történelmi emlékezet kiemelt eseménye.

A háború nem a gyerekeknek való

Az ügyet Eren Güvercin török származású újságíró hozta nyilvánosságra, aki szerint a felvételek aggasztó képet festenek: a háború nem tragédiaként, hanem hősi eseményként jelenik meg. Álláspontja szerint a gyerekek nem képesek feldolgozni a háború brutalitását, és ilyen formában könnyen ideológiai célokra használhatók fel.

A mecset ugyanakkor visszautasította a kritikákat. Közlésük szerint a történelmi események feldolgozása a nevelés része lehet, amely hozzájárul a közösségi identitás kialakításához és a múlt megértéséhez.

A történtek azonban politikai dimenziót is kaptak. Ismail Küpeli politológus szerint a látottak túlmutatnak az oktatáson: a gyerekeket háborút dicsőítő narratívák közvetítésére használhatják fel, ami komoly társadalmi kérdéseket vet fel.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
