A videón óvodás és általános iskolás korú gyerekek láthatók, amint fából készült játékfegyverekkel „harcolnak”, majd egy „elesett katonát” török zászlóval takarnak le, miközben fejkendős kislányok gyászolják, írja a Junge Freiheit.
Egy németországi mecsetben gyerekekkel játszattak háborút, politikai vita robbant ki
Komoly felháborodást váltott ki Németországban egy nyilvánosságra került videó, amelyen kisgyermekek háborús jeleneteket játszanak el egy mecset szervezésében. A felvétel a Garbsen városában működő Ditib-mecsethez köthető.
A beszámolók szerint a jelenetek az 1915-ös gallipoli csatát idézik fel, amely a török történelmi emlékezet kiemelt eseménye.
A háború nem a gyerekeknek való
Az ügyet Eren Güvercin török származású újságíró hozta nyilvánosságra, aki szerint a felvételek aggasztó képet festenek: a háború nem tragédiaként, hanem hősi eseményként jelenik meg. Álláspontja szerint a gyerekek nem képesek feldolgozni a háború brutalitását, és ilyen formában könnyen ideológiai célokra használhatók fel.
A mecset ugyanakkor visszautasította a kritikákat. Közlésük szerint a történelmi események feldolgozása a nevelés része lehet, amely hozzájárul a közösségi identitás kialakításához és a múlt megértéséhez.
A történtek azonban politikai dimenziót is kaptak. Ismail Küpeli politológus szerint a látottak túlmutatnak az oktatáson: a gyerekeket háborút dicsőítő narratívák közvetítésére használhatják fel, ami komoly társadalmi kérdéseket vet fel.
