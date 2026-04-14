Egy németországi mecsetben gyerekekkel játszattak háborút, politikai vita robbant ki

A beszámolók szerint a jelenetek az 1915-ös gallipoli csatát idézik fel, amely a török történelmi emlékezet kiemelt eseménye.

Mitten in Deutschland: Kinder schießen mit Holzgewehren aufeinander, bedecken einen „Toten“ mit der Türkei-Fahne. Die Moschee will damit eine „kollektive Identität“ schaffen. Aber keine für das Land, in dem die Kinder groß werden. https://t.co/88NcBFvAtM — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) April 14, 2026

A háború nem a gyerekeknek való

Az ügyet Eren Güvercin török származású újságíró hozta nyilvánosságra, aki szerint a felvételek aggasztó képet festenek: a háború nem tragédiaként, hanem hősi eseményként jelenik meg. Álláspontja szerint a gyerekek nem képesek feldolgozni a háború brutalitását, és ilyen formában könnyen ideológiai célokra használhatók fel.

Kinderspiel oder Indoktrination?



​Diese Aufnahmen stammen aus einem aktuellen Video der #DITIB-Moschee in Garbsen. Vor wenigen Tagen fand dort anlässlich des Jahrestags der Schlacht von Çanakkale (Gallipoli) eine Aufführung von Kindern statt. Was dort zu sehen ist, muss uns als… pic.twitter.com/6RrwyNMJhK — Eren Güvercin (@erenguevercin) March 23, 2026

A mecset ugyanakkor visszautasította a kritikákat. Közlésük szerint a történelmi események feldolgozása a nevelés része lehet, amely hozzájárul a közösségi identitás kialakításához és a múlt megértéséhez.

A történtek azonban politikai dimenziót is kaptak. Ismail Küpeli politológus szerint a látottak túlmutatnak az oktatáson: a gyerekeket háborút dicsőítő narratívák közvetítésére használhatják fel, ami komoly társadalmi kérdéseket vet fel.