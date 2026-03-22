Debrecentől nem messze az ukrán gyerekek fizetik a háború legnagyobb árát

A háború harctéri veszteségeiről számtalan cikk született, a HAON legújabb beszámolója azonban egy csendes tragédiára irányítja a figyelmet, Debrecentől alig néhány órára. A közel egymillió aktív ukrán katona jelentős része szülő, gyermekeik pedig kénytelenek nélkülözni őket – sok esetben már születésüktől fogva.

Az ukrán háború egyik csendes tragédiája az a sok gyerek, aki szülői szeretet nélkül kénytelen felnőni

(Fotó: CARLO BRAVO / ANADOLU)

A The Times nagy riportot szentelt a háború egyik csendes tragédiájának, azon gyerekek történetének, akik kénytelenek csonka családban felnőni. Körülbelül 900 ezer férfi és nő szolgál Ukrajna fegyveres erőiben, az ukrán vezérkari hivatal adatai szerint pedig nagyjából 75 százaléka ezeknek a katonáknak szülő.

A háború négy éve ezen fiatalokban egészen biztosan maradandó nyomot hagy, hiszen számukra a gyerekkor egy része a hiány jegyében telt.

Olja Lapan mindössze hathetes volt, amikor az oroszok először bombázták Kijevet. Apja, Ivan, másnap helikopterrel indult a frontra, és azóta lényegében távol van a családjától. Kezdetben még a főváros közelében szolgált, ahonnan viszonylag gyakran haza tudott látogatni, később azonban a keleti országrészbe vezényelték.