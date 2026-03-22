Orbán Viktor: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen. Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!

Debrecentől nem messze az ukrán gyerekek fizetik a háború legnagyobb árát

Az ukrajnai háború kapcsán a legtöbben a harctéri veszteségeket emelik ki, a HAOL friss cikke azonban a konfliktus kevésbé látható áldozataira irányítja a figyelmet. Az ukrán hadseregben szolgáló nők és férfiak jelentős része szülő, gyermekeik pedig a hiányuk közepette kénytelenek felnőni – mindezt Debrecentől nem is messze.

2026. 03. 22. 16:22
Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
A háború harctéri veszteségeiről számtalan cikk született, a HAON legújabb beszámolója azonban egy csendes tragédiára irányítja a figyelmet, Debrecentől alig néhány órára. A közel egymillió aktív ukrán katona jelentős része szülő, gyermekeik pedig kénytelenek nélkülözni őket – sok esetben már születésüktől fogva.

Az ukrán háború egyik csendes tragédiája az a sok gyerek, aki szülői szeretet nélkül kénytelen felnőni
(Fotó: CARLO BRAVO / ANADOLU)

A The Times nagy riportot szentelt a háború egyik csendes tragédiájának, azon gyerekek történetének, akik kénytelenek csonka családban felnőni. Körülbelül 900 ezer férfi és nő szolgál Ukrajna fegyveres erőiben, az ukrán vezérkari hivatal adatai szerint pedig nagyjából 75 százaléka ezeknek a katonáknak szülő.

A háború négy éve ezen fiatalokban egészen biztosan maradandó nyomot hagy, hiszen számukra a gyerekkor egy része a hiány jegyében telt.

Olja Lapan mindössze hathetes volt, amikor az oroszok először bombázták Kijevet. Apja, Ivan, másnap helikopterrel indult a frontra, és azóta lényegében távol van a családjától. Kezdetben még a főváros közelében szolgált, ahonnan viszonylag gyakran haza tudott látogatni, később azonban a keleti országrészbe vezényelték.

A kislány így apa nélkül nő fel, Ivan pedig lánya életének jelentős eseményeiről marad le.

Olja édesanyja szerint lánya rendszeresen megy oda egyenruhás katonákhoz, és kérdezi tőlük, hogy valamelyikük az apukája-e. Ez természetesen az édesanya, Viktória számára is szívszaggató fájdalmat jelent. „Természetesen ott akarok lenni” – mondta el Ivan a lapnak, már a fronton lévő állásából. 

Ahogy a gyerekek felnőnek, minden hónapban, minden évben elvesznek ezek a pillanatok, és nem lehet visszahozni őket

 – fogalmazott a férfi. Ivan azt mondja, elfogadta, hogy meghalhat, de minden ilyen alkalommal fáj arra gondolnia, hogy szinte még semmit nem adott a lányának.

Olena egyike azon gyerekeknek, akik 2014 óta kénytelenek nélkülözni a szülői szeretet. Édesapja, Szerhij, már 2014-ben a Donbaszban harcolt. „2014 előtt még túl kicsi voltam, nem igazán emlékszem sok mindenre. Persze sajnálom az összes kihagyott pillanatot..., de már hozzászoktam” – mondja Olena.

Még a teljes invázió előtt is ugrattam azzal, hogy nem tudja a barátaim nevét vagy az életem egyéb részleteit, mert nincs otthon. Megsértődtem, de nem vetettem komolyan a szemére

– foglalta össze a hamarosan nagykorúvá váló lány.

Apját később elfogták az oroszok, ami után a család soha nem tapasztalt kétségek között maradt, mígnem egy fogolycsere keretében Szerhij végül hazatérhetett. Olena legboldogabb emléke éppen egy litvániai utazás, amelyre a családja a fogolycsere után kapott engedélyt.

Abban a pillanatban azt hitte, hogy visszakapta apját, és végre vége a katonáskodásának. Amikor Szerhij bejelentette, hogy visszatér a frontra, a lány felháborodott. „Nagyon dühös voltam emiatt” – mondja. „Mondtam neki, hogy nem akarom, hogy visszamenjen harcolni. Könyörögtem neki, hogy ne menjen.” A férfi azonban azóta is harcol, lánya pedig továbbra sem tudja, hogy valaha hazatér-e úgy igazán az apja.

Az ukrán vezetést azonban jól láthatóan nem érdekli a háború ára. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen elkötelezett a háború folytatása mellett, és ezért mindent meg is tesz. Ukrajna nemrég olajblokád alá vonta Magyarországot annak érdekében, hogy beavatkozzon a magyar választásokba és egy ukránbarát kormányt segítsen hatalomra Magyar Péter személyében.

A Tisza Párt elnöke 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel Magyar Péter nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Ukrán gyerekek játszanak egy igluban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
