Gyász Ukrajnában. Kijevben Julija Kolesznyikova a kötésbe menekül: férje a harcok elején került orosz fogságba, és csak hosszú hónapok után tért haza. A nő szerint a kézimunka segített abban, hogy ne roppanjon össze a bizonytalanság súlya alatt, írja a HAON.
Hatalmas, felfoghatatlan gyász uralja a hétköznapokat, mindez pár órára Debrecentől
Négy évvel a szomszédunkban zajló háború kitörése után Ukrajnában a mindennapok részévé vált a veszteség, amely sokak számára feldolgozhatatlan. Az emberek mégis próbálnak együtt élni a gyásszal, és valamilyen módon folytatni az életet.
Mások számára azonban nincs feloldozás. Szvitlana Merkulova fia a fronton tűnt el, és azóta sem tudni, mi történt vele. Az anya mindennapjait a remény és a kétség közötti feszültség határozza meg, miközben más érintetteknek próbál lelki támaszt nyújtani.
Viktorija Mojszejenko története még tragikusabb: fia a háború első napjaiban halt meg egy támadásban. Az asszony ma is rendszeresen látogatja a sírt, miközben családja további tragédiákkal és betegségekkel küzd.
A veszteség mértéke országos szinten is drámai: becslések szerint több százezer ukrán vesztette életét a konfliktusban, a temetők pedig sok helyen megteltek.
A halál mindennapossá vált, a gyász pedig kollektív tapasztalattá. Ezzel párhuzamosan új emlékezeti formák is születnek.
Civil kezdeményezések digitális archívumokban őrzik az áldozatok történetét, miközben művészek, írók és zenészek saját eszközeikkel próbálják feldolgozni a traumát. Az ukrán társadalom ma egyszerre gyászol és alkalmazkodik. A háború nemcsak életeket, hanem jövőképeket is szétzilált, és miközben a harcok folytatódnak, a veszteségek feldolgozása is befejezetlen marad.
Mindeközben a magyar ellenzék Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel.
A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.
Borítókép: Egy, a harctéren elesett ukrán katona ötéves kislánya gyászolja édesapját a licsakivi temetőben (AFP/Yuriy Dyachyshyn)
