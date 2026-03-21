Hatalmas, felfoghatatlan gyász uralja a hétköznapokat, mindez pár órára Debrecentől

Négy évvel a szomszédunkban zajló háború kitörése után Ukrajnában a mindennapok részévé vált a veszteség, amely sokak számára feldolgozhatatlan. Az emberek mégis próbálnak együtt élni a gyásszal, és valamilyen módon folytatni az életet.

2026. 03. 21. 11:36
Egy a harctéren elesett ukrán katona ötéves kislánya gyászolja édesapját a licsakivi temetőben Fotó: Yuriy Dyachyshyn Forrás: AFP
Gyász Ukrajnában. Kijevben Julija Kolesznyikova a kötésbe menekül: férje a harcok elején került orosz fogságba, és csak hosszú hónapok után tért haza. A nő szerint a kézimunka segített abban, hogy ne roppanjon össze a bizonytalanság súlya alatt, írja a HAON.

Julia Kolesznyikova a kijevi műtermében (Fotó: The Nation)

Mások számára azonban nincs feloldozás. Szvitlana Merkulova fia a fronton tűnt el, és azóta sem tudni, mi történt vele. Az anya mindennapjait a remény és a kétség közötti feszültség határozza meg, miközben más érintetteknek próbál lelki támaszt nyújtani.

Viktorija Mojszejenko története még tragikusabb: fia a háború első napjaiban halt meg egy támadásban. Az asszony ma is rendszeresen látogatja a sírt, miközben családja további tragédiákkal és betegségekkel küzd.

Szvitlana Merkulova otthonában kutyájával, Umával (Fotó: The Nation)

A veszteség mértéke országos szinten is drámai: becslések szerint több százezer ukrán vesztette életét a konfliktusban, a temetők pedig sok helyen megteltek. 

A halál mindennapossá vált, a gyász pedig kollektív tapasztalattá. Ezzel párhuzamosan új emlékezeti formák is születnek. 

Civil kezdeményezések digitális archívumokban őrzik az áldozatok történetét, miközben művészek, írók és zenészek saját eszközeikkel próbálják feldolgozni a traumát. Az ukrán társadalom ma egyszerre gyászol és alkalmazkodik. A háború nemcsak életeket, hanem jövőképeket is szétzilált, és miközben a harcok folytatódnak, a veszteségek feldolgozása is befejezetlen marad.

Mindeközben a magyar ellenzék Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. 

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Egy, a harctéren elesett ukrán katona ötéves kislánya gyászolja édesapját a licsakivi temetőben (AFP/Yuriy Dyachyshyn) 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
