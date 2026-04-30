Országgyűlésparlamentképviselői fizetés

Ennyit keresnek a képviselők az új parlamentben

Többmilliós fizetések, bőkezű juttatások és akár 12 milliós végkielégítés – így kezdődik a május 9-én megalakuló Országgyűlés új ciklusa. Magyar Péter megszorításokat ígér, de a jelenlegi szabályok szerint komoly pénzek landolhatnak a képviselők számláján.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 11:53
Választás 2022 - Az Országgyűlés alakuló ülése MTI Fotószerkesztõség Illyés Tibor
A mandátumukat vesztett képviselők  háromhavi tiszteletdíjnak megfelelő végkielégítést kapnak, ami akár a 12 millió forintos határt is elérheti, és ezt az összeget akár egyben is kérhetik a búcsúzók.

Számukra kötelező feladat, hogy a május 9-i alakuló ülést követően le kell adniuk a hivatali autókat, különböző, munkájukat segítő kártyáikat és informatikai eszközöket.

Ki kell költözniük a hivatal által bérelt lakásból és irodákból, valamint az asszisztenseik bérét sem fizeti a továbbiakban a parlament. A számukra kifizetendő összeg a jogszabályok értelmében 1,35 milliárd forint – összesen ennyit kell utalnia a távozóknak az Országgyűlés Hivatalának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
