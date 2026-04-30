Ennyit keresnek a képviselők az új parlamentben

A mandátumukat vesztett képviselők háromhavi tiszteletdíjnak megfelelő végkielégítést kapnak, ami akár a 12 millió forintos határt is elérheti, és ezt az összeget akár egyben is kérhetik a búcsúzók.

Számukra kötelező feladat, hogy a május 9-i alakuló ülést követően le kell adniuk a hivatali autókat, különböző, munkájukat segítő kártyáikat és informatikai eszközöket.

Ki kell költözniük a hivatal által bérelt lakásból és irodákból, valamint az asszisztenseik bérét sem fizeti a továbbiakban a parlament. A számukra kifizetendő összeg a jogszabályok értelmében 1,35 milliárd forint – összesen ennyit kell utalnia a távozóknak az Országgyűlés Hivatalának.