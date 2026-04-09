Ki dönt arról, mikor nyit az iskola? – meglepő dolgokat árult el az államtitkár

Az iskolák nyitvatartási rendjének szabályozása és az intézményi autonómia kérdése sokakat érintő téma. Ennek kapcsán interjút készítettünk Sipos Imrével, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkárával, hogy részletesebb képet kapjunk a jelenlegi szabályozásról, a mozgástérről, valamint az iskolák és a közösségek szerepéről a működési rend kialakításában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 15:43
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Ki határozza meg az iskolák nyitvatartási rendjét?
– A jelenlegi szabályozás szándékosan tág kereteket ad az iskoláknak, így a nyitvatartási rend kialakítása alapvetően az intézmények kezében van. Ez tudatos döntés, amely az intézményi autonómiát és a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodást szolgálja.

– Milyen dokumentumban rögzítik az iskolák működésének részleteit?

– Az iskola működésének részleteit a szervezeti és működési szabályzat, azaz az SZMSZ tartalmazza. Ezt az intézményvezető készíti el a nevelőtestület bevonásával, majd a fenntartó hagyja jóvá.

– Mekkora mozgásterük van az intézményeknek a működés megszervezésében?
– Jelentős. Saját döntéseik alapján szervezhetik meg a mindennapi működésüket, beleértve a nyitvatartást is, természetesen a jogszabályi keretek betartásával.

– Milyen minimumkövetelményeket ír elő a törvény?
– Az általános iskolák esetében például biztosítani kell, hogy a tanulóknak szervezett foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak. Emellett reggel 7 órától 18 óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen az intézményben tartózkodnak – gondoskodni kell a felügyeletükről.

– Ki látja el a tanulók felügyeletét a délutáni órákban?
– 16 óra után a felügyeletet már nem feltétlenül pedagógusok látják el, hanem nevelő-oktató munkát segítő dolgozók is.

– Mikor kezdődhet a tanítás az iskolákban?
– A tanítás kezdési időpontja rugalmas: az első óra akár reggel 8 óra előtt is megkezdhető, legfeljebb 45 perccel korábban. Ehhez azonban ki kell kérni az iskolaszék, vagy annak hiányában a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.

– Milyen szerepe van a diákönkormányzatnak az iskola működésében?
– Véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben. Ez erősíti a tanulók beleszólási lehetőségét az iskolai élet alakításába.

– Hogyan foglalható össze a szabályozás lényege?
– A jogszabályok meghatározzák az alapvető kereteket, de a konkrét működési rend kialakítása az egyes intézmények feladata. Így az iskolák a saját közösségük igényeihez és a helyi körülményekhez igazodva működhetnek.

Borítókép: Sipos Imre, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

