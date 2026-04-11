Gusztustalan a tiszás szeretetország: közszeméremsértés, gyújtogatás, üvöltve káromkodás + videó

A Tisza szeretetországának építésére, valamint Magyar Péter gyűlöletkampányára a pénteki koncerten és Tisza Párt kampányzáró eseményén történtek tették fel a pontot. Kocsis Máté egy bejegyzésben szólalt meg az elmúlt hónapok történéseinek kapcsán, amelyhez videót is mellékelt, és mélyen elítélte a tiszás provokátorok és vezérük megnyilvánulásait.

Kocsis Máté videójához bőven rendelkezésre állt nyersanyag: mindegy, hogy kormánypárti vagy épp tiszás rendezvény, Magyar Péter követői rendszerint randalíroznak, üvöltöznek, trágárkodnak és sértegetnek ártatlan riportereket, járókelőket.

A kétes külsejű alakok gyülekezése a Tisza párt körül nem újdonság: a velük egyet nem értőket gyakran éri fizikai bántalmazás, köszönhetően Magyar Péter verőembereinek és a Tisza vezér köré csoportosuló híveknek.

Kocsis Máté felhívta Magyar Péter figyelmét a történtekre, bemutatva, hogy hová vezet az állandó hergelés. A Fidesz frakcióvezetője végül arra kérte a választókat, hogy vasárnap a békére és a biztonságra szavazzanak.