Ámokfutás áldozata lett a magyar válogatott csapatkapitánya

Sebes Gusztáv nem tartalékolt, a legjobbnak vélt tizenegyét játszatta, azt, amelyik kezdett az angolok ellen a Népstadionban. A csapat pedig nem sokat teketóriázott, azonnal tűz alá vette az újonc Kwiatkowski kapuját, és Kocsis Sándor már a 2. percben be is vette azt. Az első félidő 3:1-gyel zárult, a fordulást követően sem változott a kép, Hidegkuti Nándor gyorsan duplázott, majd elérkezett a végzetes 63. perc.

Az 1954-es labdarúgó-vb legnagyobb ámokfutása

Puskással nem bírtak a németek. Herberger a romániai Lugoson született Josef Posipalt állította rá, aki magyar édesanyjának köszönhetően kiválóan beszélt magyarul. A német kapitány bevallottan abban is bízott, hogy a játékosa kihallgathatja Puskásék taktikai elképzeléseit, és alighanem ez vette rá a Die Mannschaft könyv szerzőjét, hogy papírra vesse ezt a nyilvánvaló ostobaságot: „A magyarok, ha Posipal a közelükbe ment, oroszul beszéltek egymással.” Az viszont igaz lehet, hogy az amúgy sportszerűen küzdő Posipal nyelvtudása is közrejátszott Puskás Ferenc súlyos sérülésében.

A német játékosok közül néhányan később azt mesélték, hogy Puskás gyakran hergelte és csúfolta őket, különösen Liebrichet a mérkőzés alatt. Posipal fordította az enyhén szólva is keresetlen szavakat, Liebrichnél pedig elszakadhatott a cérna.

A mérkőzés összefoglalójában is láthatjuk: ámokfutást rendezett a második félidő elején.

A Nemzeti Sport tudósítása így írta le az esetet: „Feltűnik, hogy Posipal helyett Liebrich veszi át Puskás őrzését. Posipal keményen, de sportszerűen küzdött Puskással. Nem úgy Liebrich, aki már másodszor teríti le a magyar balösszekötőt a felezővonalnál. A 18. percben harmadszori kísérletre Liebrichnek sikerül Puskást harcképtelenné tennie: szándékosan beletalpal a magyar balösszekötőbe. Puskás erősen sántikálva elhagyja a pályát és már nem is tér vissza.” Kreisz László, a csapat orvosa azonnal kezelésbe vette. Beborogatta a lábát, de nem sok jóval biztatta Öcsit: „Jó hideg víz, az kell rá. Nem tudok többet tenni érted, mint hogy állandóan borogatom.” Mindenesetre Puskás nem ment be az öltözőbe, a pálya szélen letelepedve nézte végig a mérkőzést.