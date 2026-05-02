futball-vb-sztoriknyugat-németországmagyar válogatott

Ámokfutás áldozata lett a magyar válogatott csapatkapitánya

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 60. részben a magyar szempontból legszomorúbb labdarúgó-vb egyik kulcsepizódját elevenítjük fel, amelyben 1954-ben az NSZK elleni csoportmeccsen Puskás Ferencet harcképtelenné tették, ami hatással volt a torna végeredményére. A cikk az Arcanum adatbázisának segítségével készült.

Pajor-Gyulai László
2026. 05. 02. 6:44
Puskás Ferenc itt el tudta lőni a labdát Werner Liebrich mellett, de később nem volt ilyen szerencséje. Fotó: DB Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sebes Gusztáv nem tartalékolt, a legjobbnak vélt tizenegyét játszatta, azt, amelyik kezdett az angolok ellen a Népstadionban. A csapat pedig nem sokat teketóriázott, azonnal tűz alá vette az újonc Kwiatkowski kapuját, és Kocsis Sándor már a 2. percben be is vette azt. Az első félidő 3:1-gyel zárult, a fordulást követően sem változott a kép, Hidegkuti Nándor gyorsan duplázott, majd elérkezett a végzetes 63. perc.

Az 1954-es labdarúgó-vb legnagyobb ámokfutása

Puskással nem bírtak a németek. Herberger a romániai Lugoson született Josef Posipalt állította rá, aki magyar édesanyjának köszönhetően kiválóan beszélt magyarul. A német kapitány bevallottan abban is bízott, hogy a játékosa kihallgathatja Puskásék taktikai elképzeléseit, és alighanem ez vette rá a Die Mannschaft könyv szerzőjét, hogy papírra vesse ezt a nyilvánvaló ostobaságot: „A magyarok, ha Posipal a közelükbe ment, oroszul beszéltek egymással.” Az viszont igaz lehet, hogy az amúgy sportszerűen küzdő Posipal nyelvtudása is közrejátszott Puskás Ferenc súlyos sérülésében. 

A német játékosok közül néhányan később azt mesélték, hogy Puskás gyakran hergelte és csúfolta őket, különösen Liebrichet a mérkőzés alatt. Posipal fordította az enyhén szólva is keresetlen szavakat, Liebrichnél pedig elszakadhatott a cérna.

 A mérkőzés összefoglalójában is láthatjuk: ámokfutást rendezett a második félidő elején.

Liebrich szabályosan nem tudta szerelni Puskást Forrás: Magyarfutball.hu

A Nemzeti Sport tudósítása így írta le az esetet: „Feltűnik, hogy Posipal helyett Liebrich veszi át Puskás őrzését. Posipal keményen, de sportszerűen küzdött Puskással. Nem úgy Liebrich, aki már másodszor teríti le a magyar balösszekötőt a felezővonalnál. A 18. percben harmadszori kísérletre Liebrichnek sikerül Puskást harcképtelenné tennie: szándékosan beletalpal a magyar balösszekötőbe. Puskás erősen sántikálva elhagyja a pályát és már nem is tér vissza.” Kreisz László, a csapat orvosa azonnal kezelésbe vette. Beborogatta a lábát, de nem sok jóval biztatta Öcsit: „Jó hideg víz, az kell rá. Nem tudok többet tenni érted, mint hogy állandóan borogatom.” Mindenesetre Puskás nem ment be az öltözőbe, a pálya szélen letelepedve nézte végig a mérkőzést.

A nyugatnémetek csodamasinát ajánlottak Puskásnak

Ennyi a sérülés története. A német lapok is írtak Liebrich brutalitásáról, de számukra is ment tovább az élet, másnap már a törökök elleni helyosztóra összpontosítottak, azon múlott az NSZK továbbjutása, ami meg is lett neki egy 7:2-es sikerrel, talán mondani sem kell, egészen más összeállítással. A magyar válogatott a sérült kapitánya nélkül győzte előbb Brazíliát, majd az elődöntőben ragyogó mérkőzésen Uruguayt egyaránt 4:2-re, utóbbit hosszabbításban. A nyugatnémetek előbb Jugoszlávián léptek túl 2:0-ás sikerrel, a fináléba pedig az osztrákok 6:1-es kiütésével jutottak be. Ott egyébként a  Turek – Posipal, Liebrich, Kohlmeyer – Eckel, Mai – Rahn, Morlock, Ottmar Walter, Fritz Walter, Schäfer összeállítású csapat vonult pályára Bernben az Aranycsapat ellen – össze lehet hasonlítani a csoportmeccs tizenegyével…

Egyébként a nyugatnémetek mindent megtettek azért, hogy Puskás játsszon. Feleki László, a Népsport akkori főszerkesztője Spiezben, a Nationalelf táborában járt, amikor már biztossá vált, hogy ez a két csapat játszik a világbajnoki elsőségért, és beszélt Sepp Herbergerrel, aki azonnal Puskás állapota felől érdeklődött. Elmondta a magyar újságírónak, hogy „a nyugatnémet csapat felajánlotta a magyar vezetőknek, hogy készek egy újfajta készülékkel kezelni Puskás sérülését”. Feleki be is mutatta a csodamasinát: 

Ez a készülék nem más. mint egy víz alatti gyúrókészülék, amelyet mindjárt meg is tekintettünk. Az egyik fürdőszobában hatalmas készülék állt, belőle két cső nyúlt bele a fürdőkádba, amelyben fenyőoldatos víz illatozott. Ha megindítják a készüléket, az egyik cső beszívja a vizet, amely aztán a másik csőből 6-7 atmoszféra nyomással jön ki. Egy játékos éppen benn feküdt a kádban és a víz alatt kapta ezt az erős nyomású vízsugarat. A játékosnak nincs semmi baja, fáradtság ellen kapta a masszást. Csak a pontosság kedvéért jegyzem meg, hogy a játékos Liebrich volt.

Egy másik akkori fontos orgánumban, a Szabad Népben Vető József hasonlóról számolt be, idézve Josep Posipalt, aki elmondta, felajánlották a csodamasinát a magyar balösszekötő kezelésére. Posipal ezt mondta: „Szeretnénk, ha Puskás is kipróbálná, a csapat vezetőségének megbízásából éppen ma hívtam meg őt mindennapos kezelésre. Mindnyájunkat nagyon bántott, hogy Puskás az első magyar–nyugatnémet mérkőzésen megsérült, s örülnénk, ha mielőbb rendbe jönne, játszana ellenünk. A játékosok értekezletén ma arról beszélgettünk, hogy ismét összekerültünk Magyarországgal. A nyugatnémet csapat valamennyi tagja azt akarja, hogy a vasárnapi döntő a legsportszerűbb, példamutató mérkőzés legyen.”

Puskás: Nyugodjék békében!

Mint tudjuk, Puskás Ferenc ott volt a döntőben, ahol a magyar válogatott 2:0-s vezetésről 3:2-re kikapott. Puskás Ferenc két gólt lőtt, az elsőt megadták, a másodikat les miatt nem – gyanús, hogy jogtalanul. Ennek ellenére könyvtárnyi irodalma van annak a témának, hogy az ő csapatba állítása volt a vereség fő oka. Egyesek esküdtek rá, hogy egészséges volt, de a többség szerint csupán harminc százalékát tudta adni az igazi tudásának, ráadásul a szerepeltetése a csapategységre sem volt jó hatással. Hogy mi az igazság, már nem tudjuk meg, de nem is igazán fontos, a tényeken semmi sem változtat, mint ahogy Werner Liebrichről sem derül már ki, hogy szándékosan akarta-e lerúgni a pályáról az Aranycsapat kapitányát, a kor és a futballtörténelem egyik legjobb futballistáját. Öcsi bácsi is a kilencvenes évek közepén így tett pontot a történet végére:

– Vezettem a labdát, Liebrichet megelőzve. Fedeztem a testemmel, hogy ne tudjon hozzáférni. Szerintem nem érhette el a labdát, mégis belém rúgott. Rettenetesen fájt, azt hittem, eltört a lábam. De hogy szándékos volt-e, vagy sem, azt nem tudom. Talán mindegy is. Szegény Liebrich meghalt. Hagyjuk békében nyugodni!



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.