Ismét felbőgtek a motorok a Balaton partján, rekordok dőlhetnek meg a hétvégén

Több mint három évtized után tavaly tért vissza hazánkba a világ egyik legismertebb motorversenye. Az 1988-ban indult Superbike-világbajnokság teljes mezőnye ezen a hétvégén a Balaton Park Circuit aszfaltcsíkján száguld. A vb-pontversenyt az eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó olasz Nicolò Bulega vezeti, és ha ezúttal sem talál a két futamon és a sprintversenyen legyőzőre, két rekordot is átadhat a múltnak. Az idei negyedik versenyhétvége a pénteki két szabadedzéssel vette a kezdetét.

Molnár László
2026. 05. 02. 6:25
Szombattól már élesedik a helyzet a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán a Superbike-vb negyedik hétvégéjén
Szombattól már élesedik a helyzet a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán a Superbike-vb negyedik hétvégéjén Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Nagyon jól érzem magam, hiszen nagyon jó időszakban vagyunk, minden nagyon jól működik. A rekordok nagyon fontosak, de számomra a legfontosabb a bajnokság megnyerése, erre koncentrálok. Ha lehetőségem lesz megnyerni a versenyt, megteszem. Ha nem, az nem fontos, mert jelenleg pontokat kell szereznem a hőn áhított vb-cím megszerzéséért. Vannak hírek a jövőmmel kapcsolatban, de ezekről egyelőre nem szeretnék beszélni – fogalmazta meg az elvárásait a világbajnokság hivatalos honlapján Bulega.

Tavaly a második helyen végzett Nicolò Bulega, idén két rekordot is megdönthet a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka 

Bulegát egyelőre a csapattársa megtréfálta a pénteki szabadedzéseken

A Superbike kategóriában az utóbbi időszakban különös jelentősége van az időmérőnek, hiszen ebben a kategóriában az előző 36 futamon mindig az első vagy a második rajthely tulajdonosa győzött.

 Bulega egyetlen érdemi kihívója csapattársa, a spanyol Iker Lecuona, aki hatszor volt második a szezonban az olasz mögött, és hátránya 69 pont az éllovassal szemben. Ennek jelentős része matematikailag akár egy hétvége alatt ledolgozható, hiszen a három futamon maximálisan 62 pontot lehet szerezni.

A spanyol mindenesetre jelezte, hogy szeretné elkezdeni a balatoni pályán a felzárkózást, ugyanis mindkét pénteki szabadedzésen az ő nevéhez fűződött a leggyorsabb kör. Mindkét gyakorláson a harmadik legjobb időt a sportág brit legendája, Sam Lowes motorozta.

A Superbike-kategória pénteki eredményei

1. szabadedzés:

  1. Iker Lecuona (spanyol, Ducati) 1:39.454 perc
  2. Nicolò Bulega (olasz, Ducati) 1:39.697
  3. Sam Lowes (brit, Ducati) 1:39.922
  4. Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 1:40.242
  5. Alex Lowes (brit, Kawasaki) 1:40.416
  6. Garrett Gerloff (amerikai, Kawasaki) 1:40.576

2. szabadedzés:

  1. Lecuona 1:38.860 perc
  2. Bulega 1:38.963
  3. S. Lowes 1:39.001
  4. Baldassarri 1.39.297
  5. Alberto Sura (olasz, Ducati) 1:39.382
  6. Yari Montell (olasz, Ducati) 1'39.481

 

– Igyekszem két lábbal a földön állni, és folytatni azt a fejlődést, amit eddig csináltam versenyről versenyre. Azt hiszem, 

ez a pálya elég jól illik a vezetési stílusomhoz, ráadásul elég kényelmesen érzem magam a motoron.

A kanyarok és a sikánok voltak az erősségeim pénteken, és úgy vélem, javítanom kell az önbizalmamat a motoron, hogy végre nyerni tudjak – jelentette ki a szabadedzések királya a nap végén. Mindenesetre Bulega jelenleg jelentős előnnyel vezeti a világbajnoki tabellát:

  1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 186 pont
  2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 117 pont
  3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 82 pont
  4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad) 69 pont

Ilyen a balatoni pálya, amikor Sam Lowes mögött ülhetünk:

A világbajnokság negyedik versenyhétvégéje szombaton és vasárnap folytatódik, mutatjuk a részletes programot:

szombat:

  • 9.40: SBK 3. szabadedzés
  • 10.20: Yamaha R3 BLU CRU 1. verseny (10 kör)
  • 11.15: SBK Superpole
  • 13.00: WCR 1. verseny (11 kör)
  • 14.00: SSP 1. verseny (18 kör)
  • 15.30: SBK 1. verseny (21 kör)

vasárnap:

  • 10.10: Yamaha R3 BLU CRU 1. verseny (10 kör)
  • 11.10: SBK Tissot Superpole-verseny (10 kör)
  • 13.00: WCR 2. verseny (11 kör)
  • 14.00: SSP 2. verseny (18 kör)
  • 15.30: SBK 2. verseny (21 kör)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

