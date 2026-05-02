Ismét felbőgtek a motorok a Balaton partján, rekordok dőlhetnek meg a hétvégén

– Nagyon jól érzem magam, hiszen nagyon jó időszakban vagyunk, minden nagyon jól működik. A rekordok nagyon fontosak, de számomra a legfontosabb a bajnokság megnyerése, erre koncentrálok. Ha lehetőségem lesz megnyerni a versenyt, megteszem. Ha nem, az nem fontos, mert jelenleg pontokat kell szereznem a hőn áhított vb-cím megszerzéséért. Vannak hírek a jövőmmel kapcsolatban, de ezekről egyelőre nem szeretnék beszélni – fogalmazta meg az elvárásait a világbajnokság hivatalos honlapján Bulega.

Tavaly a második helyen végzett Nicolò Bulega, idén két rekordot is megdönthet a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Bulegát egyelőre a csapattársa megtréfálta a pénteki szabadedzéseken

A Superbike kategóriában az utóbbi időszakban különös jelentősége van az időmérőnek, hiszen ebben a kategóriában az előző 36 futamon mindig az első vagy a második rajthely tulajdonosa győzött.

Bulega egyetlen érdemi kihívója csapattársa, a spanyol Iker Lecuona, aki hatszor volt második a szezonban az olasz mögött, és hátránya 69 pont az éllovassal szemben. Ennek jelentős része matematikailag akár egy hétvége alatt ledolgozható, hiszen a három futamon maximálisan 62 pontot lehet szerezni.

A spanyol mindenesetre jelezte, hogy szeretné elkezdeni a balatoni pályán a felzárkózást, ugyanis mindkét pénteki szabadedzésen az ő nevéhez fűződött a leggyorsabb kör. Mindkét gyakorláson a harmadik legjobb időt a sportág brit legendája, Sam Lowes motorozta.

A Superbike-kategória pénteki eredményei

1. szabadedzés:

Iker Lecuona (spanyol, Ducati) 1:39.454 perc Nicolò Bulega (olasz, Ducati) 1:39.697 Sam Lowes (brit, Ducati) 1:39.922 Lorenzo Baldassarri (olasz, Ducati) 1:40.242 Alex Lowes (brit, Kawasaki) 1:40.416 Garrett Gerloff (amerikai, Kawasaki) 1:40.576

2. szabadedzés: