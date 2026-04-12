Autóval követték a fideszes jelöltet, egy másik aspiráns posztját meghamisították

A választási folyamat tisztaságát érintő súlyos incidensek történtek Komárom-Esztergom vármegyében. A választás során több választókerületben is jogi lépéseket kezdeményeztek a jelöltek, miután kampánycsendsértésekre és a választók megtévesztésére alkalmas cselekményekre derült fény – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Kampánycsendsértéseket jelentettek

Gönczy Mihály tatai önkormányzati képviselő hivatalos beadvánnyal fordult a választási szervekhez egy súlyos visszaélés gyanúja miatt. A képviselő tájékoztatása szerint egy korábbi Facebook-bejegyzését ismeretlenek szándékosan meghamisították: az eredeti szövegben szereplő nevet egy másik jelölt nevére cserélték ki, majd az így manipulált tartalmat egy helyi csoportban terjesztették.

A tatai képviselő álláspontja szerint ez alkalmas a választópolgárok tudatos megtévesztésére és a választói akarat befolyásolására.

Követés és plakátolás

Czunyiné dr. Bertalan Judit a Komárom-Esztergom vármegye 3-as számú választókörzet országgyűlési képviselője is rendkívüli eseményekről számolt be. A képviselőjelölt közösségi oldalán közzétett videójában elmondta: miután Bokodon leadta szavazatát, egy ismeretlen autó egészen Oroszlányig követte őt.

A politikus emellett élesen bírálta bizonyos aktivisták tevékenységét is. Állítása szerint:

Több szavazóhelyiségnél csoportos jelenléttel próbálnak félelmet kelteni a választókban.

Reggel kilenc óra előtt egy aktivista közvetlenül a szavazóhelyiség közelében helyezett ki új választási plakátot, ami sérti a törvényben rögzített 150 méteres védelmi távolságot.

Czunyiné dr. Bertalan Judit hangsúlyozta, hogy véleménye szerint

soha nem tapasztalt megfélemlítés mellett

indult el a voksolás a térségben – írja a Kemma.