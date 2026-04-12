Autóval követték a fideszes jelöltet, egy másik aspiráns posztját meghamisították

Gönczy Mihály tatai önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzését meghamisították, Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselőt egy ismeretlen autó hosszasan követte. Volt, ahol tömegesen próbáltak félelmet ébreszteni a választókban.

2026. 04. 12. 19:18
A választási folyamat tisztaságát érintő súlyos incidensek történtek Komárom-Esztergom vármegyében. A választás során több választókerületben is jogi lépéseket kezdeményeztek a jelöltek, miután kampánycsendsértésekre és a választók megtévesztésére alkalmas cselekményekre derült fény – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Budapest, 2024. június 9. Szavazó az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a XII. kerületi Hegyvidéki Mesevár Óvodában kialakított 43. számú szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Hegedüs Róbert
Kampánycsendsértéseket jelentettek

Gönczy Mihály tatai önkormányzati képviselő hivatalos beadvánnyal fordult a választási szervekhez egy súlyos visszaélés gyanúja miatt. A képviselő tájékoztatása szerint egy korábbi Facebook-bejegyzését ismeretlenek szándékosan meghamisították: az eredeti szövegben szereplő nevet egy másik jelölt nevére cserélték ki, majd az így manipulált tartalmat egy helyi csoportban terjesztették.

A tatai képviselő álláspontja szerint ez alkalmas a választópolgárok tudatos megtévesztésére és a választói akarat befolyásolására.

 

Követés és plakátolás

Czunyiné dr. Bertalan Judit a Komárom-Esztergom vármegye 3-as számú választókörzet országgyűlési képviselője is rendkívüli eseményekről számolt be. A képviselőjelölt közösségi oldalán közzétett videójában elmondta: miután Bokodon leadta szavazatát, egy ismeretlen autó egészen Oroszlányig követte őt.
A politikus emellett élesen bírálta bizonyos aktivisták tevékenységét is. Állítása szerint:

  • Több szavazóhelyiségnél csoportos jelenléttel próbálnak félelmet kelteni a választókban.
  • Reggel kilenc óra előtt egy aktivista közvetlenül a szavazóhelyiség közelében helyezett ki új választási plakátot, ami sérti a törvényben rögzített 150 méteres védelmi távolságot.

Czunyiné dr. Bertalan Judit hangsúlyozta, hogy véleménye szerint 

soha nem tapasztalt megfélemlítés mellett

 indult el a voksolás a térségben – írja a Kemma.

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
