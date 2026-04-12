Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Kocsis Máté: A Tisza már korán reggel választási törvényt sértett

Tiszás tüntetők jelentek meg annál a szavazókörzetnél, amelyben Orbán Viktor adta le szavazatát. Ez tilos – hívta fel a figyelmet a Magyar Péter hívei által elkövetett választási jogsértésre a közösségi oldalán Kocsis Máté.

Forrás: Facebook2026. 04. 12. 11:53
– Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült – szólította meg a közösségi oldalán közzétett posztjában Kocsis Máté a Tisza elnökét.  

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett, hogy a választás reggelén tiszás tüntetés volt annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz.

Holott ez tilos

– mutatott rá a politikus, aki Magyar Péter figyelmébe ajánlotta a vonatkozó jogszabályt.

„Nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat, de így szól a jogszabály:

143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján

  • a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
  • b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.”
    – Ilyen egyszerű – tette hozzá, jelezve, hogy a szükséges jogi lépéseket megteszik.
    A bejegyzése végén Kocsis Máté arra buzdított: mindenki menjen el szavazni és adja voksát a Fidesz–KDNP-re.  

Amint arról beszámoltunk, Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is felhívta a figyelmet: Magyar Péter jogsértést és csalást kiált, miközben azt a hívei követik el. Arról is beszámoltunk, hogy Hajdúsámsonban is érvénytelen voksolásra akarták rávenni a Fidesz és Mi Hazánk szavazóit a tiszások. 

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

 

02_Partpref_Alapjogokert_2026_jan
 

Borítókép: Tiszás tüntetők a választás reggelén (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
