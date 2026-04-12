Kocsis Máté: A Tisza már korán reggel választási törvényt sértett

– Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült – szólította meg a közösségi oldalán közzétett posztjában Kocsis Máté a Tisza elnökét.
A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett, hogy a választás reggelén tiszás tüntetés volt annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz.
Holott ez tilos
– mutatott rá a politikus, aki Magyar Péter figyelmébe ajánlotta a vonatkozó jogszabályt.
„Nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat, de így szól a jogszabály:
143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
- a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
- b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.”
– Ilyen egyszerű – tette hozzá, jelezve, hogy a szükséges jogi lépéseket megteszik.
A bejegyzése végén Kocsis Máté arra buzdított: mindenki menjen el szavazni és adja voksát a Fidesz–KDNP-re.
Amint arról beszámoltunk, Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője is felhívta a figyelmet: Magyar Péter jogsértést és csalást kiált, miközben azt a hívei követik el. Arról is beszámoltunk, hogy Hajdúsámsonban is érvénytelen voksolásra akarták rávenni a Fidesz és Mi Hazánk szavazóit a tiszások.
Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.
