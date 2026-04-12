Kocsis Máté: A Tisza már korán reggel választási törvényt sértett

– Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült – szólította meg a közösségi oldalán közzétett posztjában Kocsis Máté a Tisza elnökét.

A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett, hogy a választás reggelén tiszás tüntetés volt annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz.

Holott ez tilos

– mutatott rá a politikus, aki Magyar Péter figyelmébe ajánlotta a vonatkozó jogszabályt.

„Nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat, de így szól a jogszabály:

143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.”

– Ilyen egyszerű – tette hozzá, jelezve, hogy a szükséges jogi lépéseket megteszik.

A bejegyzése végén Kocsis Máté arra buzdított: mindenki menjen el szavazni és adja voksát a Fidesz–KDNP-re.

