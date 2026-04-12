Lázár János: Magyarország biztonsága és a magyarok pénze a tét + videó

– Ma Magyarország ünnepel. A választás a demokrácia és a szabadság ünnepe – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János, miután családjával együtt leadta szavazatát. Hozzátette: annál nagyobb az ünnep, minél többen mennek el.

Az építési és közlekedési miniszter azt kéri, mindenki vegyen részt a 2026. évi parlamenti választásokon, mert a tét óriási: Magyarország biztonsága és a magyarok pénze. – A tiszások és Magyar Péter háborúba menne Európa mellett Oroszországgal szemben. Ráadásul egymással szembeállítanak bennünket, polgárháborút akarnak kirobbantani ma este vagy holnap Magyarországon – tette hozzá.

Nem hagyhatjuk, hogy a tiszások háborúba vigyék az országot, és nem hagyhatjuk, hogy mindazt, amit közösen elértek a magyarok az elmúlt 16 évben, Magyar Péter és a tiszások elvegyék tőlük. Védjük meg Magyarországot, védjük meg Magyarország biztonságát, védjük meg a közös eredményeket

– zárta gondolatait Lázár János.