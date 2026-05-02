Anna Netrebko operadíva ismét hazánkba érkezik

Iveta Apkalna (Fotó: Aiga Redmane)

Az őszi-téli programszezon számos újdonságot is tartogat, Magyarországon még nem járt előadók, frissen alakult formációk és új bemutatók képében.

A japán historikus mozgalomban élen járó Bach Collegium Japan és az alapító fia, Masato Suzuki karmester a Brandenburgi versenyekkel mutatkozik be a Müpa közönségének, a magyar népzene három meghatározó énekesnője, Bognár Szilvia, Magyar Bori és Szalóki Ági az együtt éneklés örömét helyezi középpontba új produkciójában, de először kap ízelítőt

a hazai közönség a francia énekesnő, Rosemary Standley és a brazil csellista, Dom La Nena kamarazenekari duója, a Birds on a Wire a barokktól Leonard Cohenen át John Lennonig ívelő repertoárjából is.

A Müpában mutatja be új műsorát a Talamba, Dózsa Györgyre és a mohácsi hősökre emlékezik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, és színpadra kerül a Petőfi Sándor népszerű balladájából készült matinéelőadás, a János vitéz is.

A Wagner-napok basszbaritonja, a Liszt Ferenc-díjas Bretz Gábor az évad művészeként több alkalommal is színpadra lép majd – első koncertje a német romantika utolsó nagy költője, Heinrich Heine versei köré épül. A Pécsi Balett 65 évvel ezelőtt az ország első modern balettegyütteseként paradigmaváltást idézett elő a magyar táncéletben.