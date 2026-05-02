Müpajazzkoncert

Anna Netrebko operadíva ismét hazánkba érkezik

Bár az év eddig is bővelkedett nagy nevekben, 2026 második felére is maradtak előadók, akiknek hírére az értő közönség felkapja a fejét. Visszatérnek a klasszikus zene és a jazz nagyágyúi, Anna Netrebko, Kirill Gerstein, a Royal Concertgebouw Orchestra, Branford Marsalis és Dianne Reeves, jönnek a világhírnév kapuját döngető ifjak, Rajna Martin, Klaus Mäkelä és Emmet Cohen, valamint bemutatkozik a magyar közönségnek mások mellett a Bach Collegium Japan és a Las Migas is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 13:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Iveta Apkalna (Fotó: Aiga Redmane)

Az őszi-téli programszezon számos újdonságot is tartogat, Magyarországon még nem járt előadók, frissen alakult formációk és új bemutatók képében. 

A japán historikus mozgalomban élen járó Bach Collegium Japan és az alapító fia, Masato Suzuki karmester a Brandenburgi versenyekkel mutatkozik be a Müpa közönségének, a magyar népzene három meghatározó énekesnője, Bognár Szilvia, Magyar Bori és Szalóki Ági az együtt éneklés örömét helyezi középpontba új produkciójában, de először kap ízelítőt 

a hazai közönség a francia énekesnő, Rosemary Standley és a brazil csellista, Dom La Nena kamarazenekari duója, a Birds on a Wire a barokktól Leonard Cohenen át John Lennonig ívelő repertoárjából is. 

A Müpában mutatja be új műsorát a Talamba, Dózsa Györgyre és a mohácsi hősökre emlékezik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, és színpadra kerül a Petőfi Sándor népszerű balladájából készült matinéelőadás, a János vitéz is.

A Wagner-napok basszbaritonja, a Liszt Ferenc-díjas Bretz Gábor az évad művészeként több alkalommal is színpadra lép majd – első koncertje a német romantika utolsó nagy költője, Heinrich Heine versei köré épül. A Pécsi Balett 65 évvel ezelőtt az ország első modern balettegyütteseként paradigmaváltást idézett elő a magyar táncéletben. 

Ezt a szemléletet viszik tovább az évad együtteseként bemutatott VIVO-val is, amely a görög Andonisz Foniadakisz táncódája a barokkhoz, a kort jellemző vitalitással, sebességgel és robbanásszerű kifejezőerővel.

Részlet a Pécsi Balett előadásából (Fotó: Dimitris Kapnorizas)

A nyári fesztiválszezon végeztével a könnyűzene is visszatér a falak közé, így a Müpában is hónapról hónapra köszönthetjük majd a műfaj jeles hazai képviselőit. Szakács Gergő letisztult analóg dalokkal jelentkezik, az egyszálgitáros singer-songwriterként nagy népszerűségre szert tevő Barkóczi Noémi karrierjének fontos állomásait látogatja újra egy este alatt.

Határokon átívelő utazásra invitálnak a világzene sztárjai: a háromszoros Latin Grammy-díjas Las Migas immáron húsz éve terjeszti a flamenco életérzését a világban, és idén végre hozzánk is megérkezik. A libanoni–iráni–albán trió, a L’Antidote tagjai Nils Frahm, Ludovico Einaudi, Sting és Robert Plant mellett zenélnek rendszeresen, újonnan alakult formációjukban hármójuk hazájának ritmusait egyesítik. 

A sokoldalú énekesnő, Savina Yannatou a tradicionális görög zenét és a mediterrán életérzést hozza el, az aurevoir. antológia címre keresztelt évzáró koncertje pedig stílusokon át, a rocktól a népzenéig utaztatja majd a rajongókat.

Veronica Swift

Ismerős arcokkal és új szereplőkkel térnek vissza a megszokott sorozatok. 

A JazzTime-ban Veronica Swift és a BJO, Nicole Zuraitis, Dan Pugach és a MAO, valamint Aubrey Logan és a Csapó Krisztián Band koncertje indítja az évadot.

A Jazzműhelyben Binder Károly és Nagy János Yancha érkezik, a Literárium előadásain pedig mások mellett Nádas Péter, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső és a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László művei is reflektorfénybe kerülnek. 

A Rising Stars koncertjein ezúttal is hat fiatal tehetség mutatkozik be a nagyközönségnek, a Müpa Filmklub következő sorozatában a hazai hangosfilm kabarészerzőinek legjobb alkotásain nevethetünk, a magyar rajzfilmek ikonikus darabja, a Nepp József zseniális forgatókönyvéből készült Macskafogó megjelenésének negyvenedik évfordulóját az eredeti partitúrából rekonstruált, élő zenés vetítéssel ünnepeljük, és 

újra láthatóak lesznek a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Szegedi Kortárs Balett, valamint a Székesfehérvári Balett Színház legnépszerűbb darabjai is.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.