Magyar Péterlmbtq-lobbiTisza PártVálasztás 2026budapest pride

Az LMBTQ-lobbi követelésekkel állt elő Magyar Péter választási győzelme után

Nyomást kell gyakorolni, hogy ne csak a hatalom, hanem a jogok is megváltozzanak Magyarországon – írta a Tisza Párt hatalomra kerülése kapcsán az egyik legnagyobb LMBTQ-hírportál. Kőzzétették, hogy a nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek milyen fontos lépéseket várnak Magyar Pétertől és kormányától.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 17:56
Budapest Pride MTI Fotószerkesztõség Kovács Tamás
Közzétette követeléseit az LMBTQ-lobbi Magyar Péterrel szemben – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog szerint a Schwulissimo.de német LMBTQ-portál cikkében Rémy Bonny, a Forbidden Colours igazgatója és más aktivisták hangja alapján világossá válik: a kampánybeli hallgatás nem nyugtatta meg a közösséget, ezért most konkrét tetteket várnak. Az írásból kiderül, hogy a nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek, köztük a Forbidden Colours, a Háttér Társaság és a Budapest Pride szervezői milyen fontos lépéseket várnak Magyar Pétertől és kormányától: először is a gyermekvédelmi törvények visszavonását, amely korlátozza az LMBTQ-témák megjelenítését az oktatásban és a médiában.

Továbbá a pride-rendezvények betiltását lehetővé tevő gyülekezési jogszabályok felülvizsgálatát, a jogi nemváltás tilalmának eltörlését, valamint az örökbefogadás és a házasság egyenlőségével kapcsolatos korlátozások enyhítését vagy megszüntetését. Bonny szerint ezekhez politikai akarat és bátorság szükséges. Emlékezetes,

Magyar Péter többször is hangsúlyozta, mindenki számára biztosítani kell a békés gyülekezés jogát, és nem fogja betiltani a pride-ot.

Az LMBTQ-szervezetek azonban azt várják, hogy ez ne csak általános elv maradjon, hanem konkrét garanciákkal párosuljon: ne legyen rendőri zaklatás, arcfelismerés vagy más adminisztratív akadály a rendezvények előtt.

Szintén fontos területnek nevezték meg a demokratikus terek újjáépítését: pluralista média, ideológiamentes oktatás és a civil szervezetek, köztük az LMBTQ-civil szervezetek működésének szabadságát.

A külföldről finanszírozott civilekre vonatkozó szuverenitásvédelmi törvények módosítását vagy eltörlését is sürgetik.

A cikkből az is kiderül, hogy az LMBTQ-szervezetek nem elégednek meg szép szavakkal vagy általános szabadságjogi nyilatkozatokkal. Konkrét törvényi változtatásokat, politikai bátorságot és a korábbi rendszer diszkriminatív elemeinek explicit elutasítását várják Magyar Pétertől. Ahogy a cikk hangsúlyozza: nyomást kell gyakorolni, hogy ne csak a hatalom, hanem a jogok is megváltozzanak Magyarországon.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu