A magas részvétel eddig mindig a kormánypártoknak kedvezett a választásokon

– Az eddigi országgyűlési választásokon a magas részvétel a kormánypártoknak kedvezett – mondta a Magyar Nemzetnek Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója a vasárnapi voksolás eddigi adatait értékelve.

Mint beszámoltunk róla, délután 13 óráig a választásra jogosultak 54,14 százaléka, azaz 4 075 272 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Mindez kiemelkedő részvételi aránynak számít. Négy évvel ezelőtt 13 óráig ugyanis a választók 40,01 százaléka ment el szavazni.

Vajon marad a tendencia?

A szakértő arra figyelmeztetett: a korai magas aktivitás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a végső részvétel is kiugró lesz, elképzelhető ugyanis, hogy sokan a megszokottnál korábban járultak az urnákhoz.

Talabér Krisztián kiemelte, hogy logisztikai szempontból

a Fidesz rendelkezik a legerősebb mozgósítási képességgel.

Mint mondta, a korábbi választásokon, 2018-ban és 2022-ben a 70 százalék körüli részvétel egyértelműen a kormánypártok fölényes győzelmét hozta, ami arra utal, hogy magas részvétel mellett hatékonyan tudták urnához vinni szavazóikat.

A kutatások ugyanakkor azt is mutatják, hogy

az ellenzéki szavazók ezúttal aktívabbak, mint négy évvel ezelőtt,

vagyis nem beszélhetünk a 2022-eshez hasonló demotiváltságról.

A szakértő szerint azonban ebből önmagában nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A jelenlegi adatok alapján Talabér Krisztián rekordközeli, vagy akár rekordot döntő részvételre számít.

Hány párt kerülhet a parlamentbe?

A kérdés szerinte az, hogy az online térben tapasztalható intenzív politikai aktivitás mennyire jelenik meg ténylegesen a szavazóhelyiségekben is – ennek jelei azonban már most látszanak.

A kisebb pártok esélyeiről szólva úgy vélekedett:

a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutyapárt valószínűleg alacsonyabb részvétel mellett sem tudna bejutni a parlamentbe.

A Mi Hazánk Mozgalom helyzete ugyanakkor eltérő: 2022-ben, magas részvétel mellett is magabiztosan jutott be a parlamentbe, és a 2024-es európai parlamenti választáson is erősödni tudott.