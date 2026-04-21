központi nyomozó főügyészségmagyar nemzeti banknyomozáslegfőbb ügyészségállami számvevőszék

Az ügyészség veszi át a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást

A hatóság arra jutott, hogy a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

Munkatársunktól
2026. 04. 21. 9:45
A rendőrség által folytatott, Magyar Nemzeti Bank ügyében indított nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség veszi át – tájékoztatott a Legfőbb Ügyészség, felidézve, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. 

Az ügy előzménye, hogy 2025-ben az ÁSZ súlyos hiányosságokra bukkant Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és a Neumann János Egyetemért Alapítvány működésében. A vizsgálat szerint a Pallas Athéné vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. „átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő” struktúrában az alapítvány vagyonát meghaladó több százmilliárd forint értékben fektetett be pénzt, rosszul. A rossz befektetés miatt a vagyon egy része jelentősen csökkent, miközben a pénzből részesültek Matolcsy György fiának környezetéhez kötődő cégek.

Az ügyészség közlése szerint a büntetőeljárási törvény a nyomozást két részre osztja: a felderítési és vizsgálati szakaszra, ahol a választóvonalat a gyanúsítotti kihallgatás jelenti.

– A felderítési szakaszban a nyomozás ura a nyomozó hatóság, ilyenkor a nyomozás tervezése, a nyomozási cselekmények ütemezése, a gyanúsítás a nyomozó hatóság feladata és felelőssége. Az ügyészség a nyomozás ezen szakaszában kizárólag a nyomozati cselekmények törvényességét vizsgálhatja, a büntetőeljárási törvény nem teszi lehetővé, hogy nyomozati cselekmények elvégzésére utasítást adjon vagy a nyomozás menetét célszerűségi szempontok alapján meghatározza – közölték.

A Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást az ügyben a nyomozó hatóságtól, hogy törvényességi felügyeleti jogait gyakorolni tudja. 

A nyomozó hatóság legutóbbi tájékoztatása alapján arra a következtetésre jutott, hogy – az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve – a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

– Minderre tekintettel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán a Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el – összegeztek.

Magyar Péter még így se elégedett

Elégedetlenségének adott hangot közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnöki poszt várományosa azt írta bejegyzésében, „eső után köpönyeg”. Szerinte a legfőbb ügyész túl sokáig késlekedett. 

Borítókép: A Magyar Nemzeti Bank épülete (Fotó: MTI/Kovács Attila)


