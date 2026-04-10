Magyar Péter nagyon nincs képben: megígérte a kórházfelújítást, amit a Fidesz már korábban megvalósított

Könnyű olyat ígérni, ami már készen van! – ezzel a címmel került ki egy videó Magyar Péterről. – Hatalmas siker a váciaknak és a környékbelieknek! – írta a helyi kórházfelújításról Rétvári Bence, a térség fideszes képviselőjének választókerületi szervezete.

2026. 04. 10. 12:20
Magyar Péter Fotó: Zoltán Havran
Magyar Péter a Váci Jávorszky Ödön Kórház felújításáról beszélt egyik fórumán, amelynek megvalósulását Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője jelentette be nemrégiben. – Könnyű olyat ígérni, ami már készen van! – ezzel a címmel osztották meg az erről szóló videót Magyar Péterről. A Fidesz–KDNP Pest vármegye 11. számú választókerület Facebook-posztjában kórházuk felújítását is kiposztolta a következő címmel: Hatalmas siker a váciaknak és a környékbelieknek!  

Közel kétmilliárd forintból újult meg a váci szakrendelő

A Tisza Párt elnöke azt mondta:

Fontosnak tartja természetesen a Jávorszky Ödön-kórház és rendelőintézet szakrendelő áldatlan állapotának a rendezését és felújítását. 

Válaszul a Fidesz–KDNP Pest vármegye 11. számú választókerülete megosztott egy viedót a Váci Jávorszky Ödön Kórház felújításáról, amely már megtörtént. 

Elkészült a váci szakrendelő belső felújítása!

 – így jelentette be április elsején Rétvári Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője a sokak által várt hírt, és kifejtette, hogy folytatódik a fejlesztés, ami több forrásból valósult meg: a kormány 1,6 milliárd forintot biztosított, míg a Versenyképes járások program keretében 250 millió forinttal járultak hozzá a térség települései. Rétvári Bence külön kiemelte, hogy a polgármesterek egyhangú döntéssel a teljes rendelkezésre álló összeget a szakrendelő felújítására fordították. A kormányzati források biztosításáért köszönetet mondott Pintér Sándor belügyminiszternek és méltatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerepét is.

A Váci Jávorszky Ödön Kórház, amit Magyar Péter felújítana

A korábbi állapotokról is posztolt a választókerületi Facebook-oldal, amelyben azt írták:

A váci szakrendelő belülről teljesen megújult. Amikor az uniós pénzek elakadtak a baloldal áskálódása miatt, Rétvári Bence nem adta fel. Elérte, hogy hazai forrásból és a települések összefogásából mégis megvalósuljon az, ami az embereknek jár.

A szervezet úgy folytatja: „Mi építkezünk, míg a Tisza Párt, ha tehetné, egyből bezáratná a váci kórházat. Hamarosan jön a külső felújítás is! 

Hogy ez megvalósulhasson, most vasárnap el kell menni szavazni, és támogatni kell Rétvári Bencét. A Fidesz a biztos választás!”

 – tette hozzá a poszt.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ( Fotó: Havran Zoltán)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
