Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Magyar Péter

Magyar Péterék energetikai programja Brüsszel és Kijev követelése

A Tisza Pártnak nem számít, hogy a magyar emberek fel tudják-e fűteni a lakásaikat, ki tudják-e fizetni a számláikat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 11:05
A saját anyagukban is elismerik, hogy igen, valóban ezer forint fölé fog emelkedni az üzemanyagár, igen, valóban, sokszorosa lesz a rezsi a jelenleginek – mondta el a Tisza Párt a héten nyilvánosságra került energiapolitikai tervéről (amely többek között megszüntetné az üzemanyagok védett árát, és piaci áram- és gázárakat vezetne be) a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ podcastjában Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt európai parlamenti képviselő. De ez nem érdekli Magyar Péteréket, egy dolog érdekli: ezekben a tervekben szó szerint visszaköszönnek a brüsszeli elképzelések és az ukrán követelések – hangsúlyozta Tóth Edina.

Az Alapjogokért Központ is elkészítette a saját számításait a Tisza energiaprogramja kapcsán. Cseh Tamás Zoltán, a központ energiapolitikai tanácsadója kifejtette: a jelenlegi közel-keleti helyzet miatt ha Magyar Péterék valóra váltanák az elképzeléseiket, akkor négy-ötszörösére is emelkedhetne a lakossági rezsi.

A hírek szerint maguk a Tisza Párt képviselői lobbiztak azért, hogy Brüsszel felszólítsa hazánkat a védett üzemanyagárak megszüntetésére és az orosz energiáról való leválásra, ami a rezsicsökkentés eltörlését jelentené – ismertette Tóth Edina. Természetesen a magyar kormány erre nemet mond, mert a magyar kormánynak a magyar emberek védelme a legfontosabb prioritás, szemben a Tisza Párt képviselőivel – hangsúlyozta a vezető elemző.

A Tisza Párt energiakoncepciója szerint a közműcégeket újra privatizálná – ismertette Cseh Tamás Zoltán –, pedig azok állami tulajdonban vannak Ausztriában, Franciaországban és Csehországban is. Innentől fogva Magyar Péteréknek nem számít, hogy a magyar családoknak mi az érdeke, fel tudják-e fűteni a lakásukat, ki tudják-e fizetni a számláikat – jegyezte meg az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

