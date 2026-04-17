Maradandó sérülést szenvedett egy segédmunkás Szekszárdon

Egy hétköznapi felújítási munka során történt súlyos baleset Szekszárdon. Az eset következménye egy maradandó sérülés, amely a hatóságok szerint több súlyos mulasztás eredménye volt.

Munkatársunktól
2026. 04. 17. 17:23
Egy szekszárdi építkezésen történt munkabaleset maradandó sérüléshez vezetett, amely miatt a munkát irányító vállalkozóval szemben büntetőeljárás indult. Az eset körülményei a hatóságok szerint egyértelműen a munkavédelmi szabályok megszegésére és gondatlan eljárásra vezethetők vissza. A vádirat alapján a vállalkozó több alapvető kötelezettségének sem tett eleget. Nem jelentette be a foglalkoztatott segédmunkást, nem vizsgáltatta meg egészségügyi alkalmasságát, és a biztonságos munkavégzéshez szükséges tájékoztatást sem biztosította. Emellett a szükséges védőfelszereléseket sem adta át a munkavállalónak – írta az Origo.

A munkáltató gondatlanságának következménye a maradandó sérülés
Fotó: Freepik

A gondatlanság következménye a maradandó sérülés

A baleset egy fürdőszoba felújítása közben történt, amikor a vakológép meghibásodott. A vállalkozó a hiba elhárítása során nem zárta el a vízellátást, így a rendszer nyomás alatt maradt. A tömlő meglazítása közben az hirtelen levált és a nagy erővel kiáramló vakolóanyag a közelben tartózkodó segédmunkás arcába és szemébe csapódott.

A sérült súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, különösen a szemét érte jelentős károsodás. Mindkét szemén sérült a szaruhártya és a kötőhártya, egyik szemére pedig szinte teljes mértékben elveszítette a látását, ami maradandó fogyatékosságnak minősül.

A történteket tovább súlyosbítja, hogy a balesetet követően a munkáltató nem nyújtott azonnali segítséget. A vádirat szerint nem hívott orvost, nem gondoskodott a sérült kórházba szállításáról, sőt, még további munkavégzést is elvárt tőle. A sérült férfi végül csak órákkal később jutott orvosi ellátáshoz.

Az ügyészség álláspontja szerint a történtek a munkavédelmi előírások megszegésének és a szakszerűtlen beavatkozásnak a következményei. A vállalkozó ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés és segítségnyújtás elmulasztása miatt emeltek vádat. A hatóságok felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, pénzbírságot, valamint a szakma gyakorlásától való eltiltást indítványoztak. A sértett emellett kártérítési igényt is benyújtott az elszenvedett károk miatt.

A hatóságok továbbá nyomozást indítottak egy másik ügyben, miután meghalt két magyar munkás egy munkahelyi balesetben Ausztriában.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

