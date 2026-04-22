Matolcsy György: Megalapozatlan vádak érték az MNB korábbi vezetését

A volt jegybankelnök szerint szakmai alapon kell megítélni az alapítványok befektetéseit és az MNB tizenkét éves működését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 12:07
Matolcsy György jegybankelnök (Fotó: Máthé Zoltán)
Közleményben reagált a személyét és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi működését érő kritikákra Matolcsy György. A volt jegybankelnök szerint az elmúlt időszakban számos megalapozatlan vád hangzott el az MNB 2013 és 2025 közötti tevékenységével kapcsolatban, ezért szükségesnek látta, hogy részletesen ismertesse álláspontját.

Az Indexnek küldött levelében Matolcsy György hangsúlyozta: az MNB-alapítványok vagyona nem tűnt el, a vita valójában az alkalmazott értékelési módszertan körül alakult ki. Kifejtette, hogy a közbeszédben emlegetett több száz milliárd forintos veszteség szerinte kizárólag névleges veszteség, amelyet a pillanatnyi tőzsdei árfolyamok alapján számoltak ki.

A volt jegybankelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az alapítványok önálló szervezetként működtek, az MNB-nek pedig nem volt jogköre arra, hogy közvetlenül beavatkozzon a gazdálkodásukba vagy a befektetési döntéseikbe.

 

Az MNB eredményeit is mérlegre kell tenni

A korábbi jegybankelnök szerint az MNB tizenkét éves működésének megítélésekor az elért eredményeket is figyelembe kell venni. Emlékeztetett arra, hogy az alapkamat történelmi mélypontra csökkentése jelentős segítséget nyújtott a magyar gazdaság növekedésének. Hangsúlyozta a Növekedési hitelprogram szerepét is, amelyen keresztül a jegybank kedvezményes forrásokkal segítette a hazai vállalkozásokat. Emellett kiemelte a koronavírus-járvány idején hozott válságkezelő intézkedéseket, amelyek hozzájárultak a munkahelyek és a vállalkozások megvédéséhez.

Matolcsy György külön kitért az aranytartalék növelésére is, amelyet az elmúlt évek egyik legsikeresebb stratégiai döntésének nevezett. A közlemény szerint az MNB által megvásárolt aranykészlet értéke jelentősen emelkedett, ami hosszú távon erősíti Magyarország pénzügyi biztonságát.

A volt jegybankelnök reagált az MNB székházának felújításával kapcsolatos kritikákra is. Közleménye szerint az épület állapota indokolttá tette a teljes körű rekonstrukciót, amelyre az intézmény több mint százéves történetében korábban nem került sor.

 

Nyitott minden vizsgálatra

Közleménye végén a volt jegybankelnök hangsúlyozta: támogat minden olyan átlátható és szakmai alapú vizsgálatot, amely az MNB 2013 és 2025 közötti működését érinti. Matolcsy György szerint Magyarország érdeke az, hogy a jegybank korábbi működéséről szóló vita politikai kampányok helyett tényeken és szakmai érveken alapuljon. Mint fogalmazott, kész részt venni egy olyan párbeszédben, amely tisztességes módon és valós adatok alapján értékeli az elmúlt tizenkét év jegybanki döntéseit.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
