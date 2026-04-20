Megérkezett a lehűlés, szeles idővel indul a hét

Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Jó hír, hogy estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A front felhőzete, csapadékzónája délelőtt kelet, délkelet felé elhagyja térségünket, a front mögött az ország nagy részén napos, gomolyfelhős időben lesz részünk - írja a HungaroMet.

A nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti tájakon azonban felhősebb maradhat az idő, arrafelé továbbra is előfordulhatnak záporok, akár zivatar is kialakulhat.

A késő délelőtti, déli óráktól kezdődően elsősorban az északkeleti megyékben, később alacsonyabb valószínűséggel a nyugati határ térségében is képződhet zivatar, melyet apró szemű jég és szélerősödés kísérhet. Délutánig a

Dunántúli-középhegység térségében előfordulhatnak 65-75 km/h körüli széllökések északnyugati irányból.

Estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 20 fok között várható. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.