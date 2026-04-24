Meghalt egy férfi lakástűzben Levélen, nagyon fontos dologra figyelmeztet mindenkit a katasztrófavédelem

Közölték, az oltást nehezítette az épületben felhalmozott nagy mennyiségű papírhulladék. Az idei lakástüzek csaknem 12 százalékánál találkoztak a tűzoltók olyan mennyiségű lommal, ami nehezítette a beavatkozást. Az épületben felhalmozott hulladék komoly biztonsági kockázatot is jelent. Növeli a tűz keletkezésének esélyét, akadályozza a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.