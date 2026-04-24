Fordulat a Morrison's 2-ben történt halálos tragédia ügyében

A szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte ugyan a sértett szakszerű ellátását, majd a helyszínre érkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. A halálos sérüléseket a nagy erejű ökölütések okozták.

A Fővárosi Főügyészség az eset minden körülményét mérlegelve

a vádlottat emberölés bűntettével vádolta meg a bírósághoz a mai napon benyújtott vádiratában.

A főügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, és annak megállapítását, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett az ügyészség indítványozta, hogy a vádlott fizesse meg a nyomozás közben felmerült, közel egymillió forintos bűnügyi költséget.