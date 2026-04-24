A vádlott közelről ököllel nagy erővel megütötte a vele szemben álló, a saját kezeit a háta mögött összekulcsolva tartó sértett arcát. Az ütés erejétől a sértett egyensúlyát vesztette, és összegörnyedt. A támadó ekkor még közelebbről az öklével ismét nagy erővel megütötte áldozata állát, aki ennek következében eszméletét vesztette és a térkőburkolatra zuhant.
Fordulat a Morrison's 2-ben történt halálos tragédia ügyében
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott egy férfi ellen, aki egy belvárosi szórakozóhelyen halálos erejű ökölcsapásokkal bántalmazta áldozatát.
További Belföld híreink
A szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte ugyan a sértett szakszerű ellátását, majd a helyszínre érkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. A halálos sérüléseket a nagy erejű ökölütések okozták.
A Fővárosi Főügyészség az eset minden körülményét mérlegelve
a vádlottat emberölés bűntettével vádolta meg a bírósághoz a mai napon benyújtott vádiratában.
A főügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, és annak megállapítását, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett az ügyészség indítványozta, hogy a vádlott fizesse meg a nyomozás közben felmerült, közel egymillió forintos bűnügyi költséget.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!