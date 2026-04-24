fővárosi főügyészségMorrisonsszent istván körúthalál

Fordulat a Morrison's 2-ben történt halálos tragédia ügyében

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványozott egy férfi ellen, aki egy belvárosi szórakozóhelyen halálos erejű ökölcsapásokkal bántalmazta áldozatát.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 24. 11:53
illusztráció Forrás: Facebook/Morrison's2
A vádlott közelről ököllel nagy erővel megütötte a vele szemben álló, a saját kezeit a háta mögött összekulcsolva tartó sértett arcát. Az ütés erejétől a sértett egyensúlyát vesztette, és összegörnyedt. A támadó ekkor még közelebbről az öklével ismét nagy erővel megütötte áldozata állát, aki ennek következében eszméletét vesztette és a térkőburkolatra zuhant.

A szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte ugyan a sértett szakszerű ellátását, majd a helyszínre érkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. A halálos sérüléseket a nagy erejű ökölütések okozták.

A Fővárosi Főügyészség az eset minden körülményét mérlegelve 

a vádlottat emberölés bűntettével vádolta meg a bírósághoz a mai napon benyújtott vádiratában.

A főügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta, és annak megállapítását, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. Emellett az ügyészség indítványozta, hogy a vádlott fizesse meg a nyomozás közben felmerült, közel egymillió forintos bűnügyi költséget.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
