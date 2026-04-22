Meghalt Lovasi András

Emlékfát ültetnek a tiszteletére.

2026. 04. 22. 16:02
Életének 76. évében elhunyt Lovasi András, a szombathelyi sportélet meghatározó alakja, a Vasi Vasember triatlonverseny egyik megálmodója – írja a közösségi oldalán a Magyar Triatlonszövetség.

Hozzáfűzik, hogy Lovasi nevéhez nemcsak az ikonikus verseny elindítása fűződik, hanem egy olyan közösség és hagyomány megteremtése is, amely évtizedek óta meghatározza a hazai triatlonéletet. A bejegyzésben az ő szavait idézik:

Így lett a triatlon Szombathelyé – és Szombathely a triatloné.

A Vasi Vasember előtt emlékfát ültetnek Lovasi András tiszteletére, és emlékét az idei versenyeken is megőrzik. A pályafutásáról itt még többet olvashat. 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektóta w

Tessék választani!

Bayer Zsolt avatarja

A lehetőségek: Petrás János, illetve Tóta W.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
