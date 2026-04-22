Meghalt Lovasi András

Életének 76. évében elhunyt Lovasi András, a szombathelyi sportélet meghatározó alakja, a Vasi Vasember triatlonverseny egyik megálmodója – írja a közösségi oldalán a Magyar Triatlonszövetség.
Emlékfát ültetnek a tiszteletére.
Hozzáfűzik, hogy Lovasi nevéhez nemcsak az ikonikus verseny elindítása fűződik, hanem egy olyan közösség és hagyomány megteremtése is, amely évtizedek óta meghatározza a hazai triatlonéletet. A bejegyzésben az ő szavait idézik:
Így lett a triatlon Szombathelyé – és Szombathely a triatloné.
A Vasi Vasember előtt emlékfát ültetnek Lovasi András tiszteletére, és emlékét az idei versenyeken is megőrzik.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!