budapestenóbudaáldozatsegítő központbanpapírgyár utcarómaifürdőfigyelmetlenségmeghalthatár útkisfiúhév

Meghalt a telefonját nyomkodó, zenét hallgató fiú, aki a HÉV elé lépett 

Egy 14 éves fiú Óbudán a HÉV elé lépett figyelmetlenségből. Szombatig kórházban volt, akkor életét vesztette.

2026. 04. 05. 18:39
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Március 30-án a kora esti órákban szirénák hangja törte meg Óbuda, azon belül is a Rómaifürdő környékének nyugalmát. Az Origo beszámolója szerint a Papírgyár utca és a Határ út kereszteződésénél lévő átjáróban a HÉV elgázolt egy kamaszt. Most érkezett a hír, hogy a fiú életét vesztette.

Meghalt a HÉV elé lépett kisfiú az intenzíven
Meghalt a HÉV elé lépett fiú az intenzíven

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a 14 éves fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését

– nyilatkozták a rendőrök

Meghalt az elgázolt fiú

Amikor a mentők a helyszínre értek, a fiú még életben volt. Kórházba szállították, és azonnal az intenzív osztályra került, szombatra viszont meghalt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu