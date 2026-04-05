Meghalt a telefonját nyomkodó, zenét hallgató fiú, aki a HÉV elé lépett 

Március 30-án a kora esti órákban szirénák hangja törte meg Óbuda, azon belül is a Rómaifürdő környékének nyugalmát. Az Origo beszámolója szerint a Papírgyár utca és a Határ út kereszteződésénél lévő átjáróban a HÉV elgázolt egy kamaszt. Most érkezett a hír, hogy a fiú életét vesztette.

Meghalt a HÉV elé lépett fiú az intenzíven

A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a 14 éves fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését

– nyilatkozták a rendőrök.

Amikor a mentők a helyszínre értek, a fiú még életben volt. Kórházba szállították, és azonnal az intenzív osztályra került, szombatra viszont meghalt.