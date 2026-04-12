Menczer Tamás: Ma kell megvédenünk Magyarországot, holnap már késő lesz + videó

Mi az eddigi tapasztalat és mit jelent, hogy a választáson való részvétel meghaladja a négy évvel ezelőttit? – ezekre a kérdésekre válaszolt Menczer Tamás.

– Egész biztos vagyok abban, hogy ez nekünk jót jelent – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója új videójában, amelyben arról is beszámolt, hogy miként kollégái, ő is reggel óta dolgozik, telefonon mozgósít.

– A magyarok pontosan megértették, hogy mekkora a választás tétje, ezt a visszajelzést kapom én is a telefonálás során, és a kollégáim is, akik kopogtatnak és szintén telefonálnak, ugyanezt erősítik meg – részletezte a tapasztalatait a politikus.

Hozzátette: már rengetegen leadták a voksukat és még nagyon sokan vannak, akik csak ezután voksolnak. Véleménye szerint

a magyar emberek tisztában vannak a sorsdöntő választás súlyával, azzal, hogy ezt nem lehet elhibázni.

– A magyarok pontosan értik, hogy ma nem hibázhatunk. Magyarországot meg kell védenünk, és ma kell megvédenünk, mert holnap már késő lesz – mutatott rá Menczer Tamás, aki hangsúlyozta: a tét háború vagy béke.

A hazádnak szüksége van rád!

– írta bejegyzésében a kommunikációs igazgató.