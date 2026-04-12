Itt a Tisza Párt titkos dokumentuma – zavargásokat szervezhetnek

Menczer Tamás: Ma kell megvédenünk Magyarországot, holnap már késő lesz + videó

A választás napján a részvételi adatok kapcsán értékelt Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a visszajelzések azt mutatják, a választók érzik a voksolás súlyát.

2026. 04. 12. 15:09
Mi az eddigi tapasztalat és mit jelent, hogy a választáson való részvétel meghaladja a négy évvel ezelőttit? – ezekre a kérdésekre válaszolt Menczer Tamás.

– Egész biztos vagyok abban, hogy ez nekünk jót jelent – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója új videójában, amelyben arról is beszámolt, hogy miként kollégái, ő is reggel óta dolgozik, telefonon mozgósít.

– A magyarok pontosan megértették, hogy mekkora a választás tétje, ezt a visszajelzést kapom én is a telefonálás során, és a kollégáim is, akik kopogtatnak és szintén telefonálnak, ugyanezt erősítik meg – részletezte a tapasztalatait a politikus.

Hozzátette: már rengetegen leadták a voksukat és még nagyon sokan vannak, akik csak ezután voksolnak. Véleménye szerint

a magyar emberek tisztában vannak a sorsdöntő választás súlyával, azzal, hogy ezt nem lehet elhibázni.

– A magyarok pontosan értik, hogy ma nem hibázhatunk. Magyarországot meg kell védenünk, és ma kell megvédenünk, mert holnap már késő lesz – mutatott rá Menczer Tamás, aki hangsúlyozta: a tét háború vagy béke.

A hazádnak szüksége van rád!

– írta bejegyzésében a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
