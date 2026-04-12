Menczer Tamás: Háború vagy béke a tét

Magyarország békéjét csak Orbán Viktor akarja és tudja megvédeni, egy Tisza-kormány belevinné Magyarországot a háborúba. A Tisza Brüsszel parancsait teljesíti és Kijev szövetségese, a választás tétje: háború vagy béke – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, miután reggel leadta szavazatát Páty egyes számú szavazókörében.

Menczer Tamás, Pest vármegye 3. számú egyéni választókerületben újraválasztásáért induló fideszes országgyűlési képviselője hozzátette,

akik szeretnék a rezsicsökkentés és az üzemanyagok védett árának megmaradását, szintén támogassák a Fideszt, ugyanis a rezsicsökkentést és a védett árat csak Orbán Viktor akarja és tudja fenntartani és megvédeni.

Úgy vélte, a Tisza Párt leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, földgázról és kőolajról. Ha nincs olcsó orosz energia, akkor az üzemanyag mindenkinek ezer forintba fog kerülni literenként, a rezsi ára pedig háromszoros lesz. Ha jön a Tisza és nincs olcsó orosz energia, arra minden magyar ráfizet – tette hozzá.

A Fidesz kampányzáróján nem volt herelóbálás és senki nem akarta a másikat kinyírni. Mindenki döntse el, hogy milyen országot szeretne. Egy normális országot, vagy egy olyan országot, amilyet a Tisza rendezvényén láttunk

– jelentette ki Menczer Tamás.

