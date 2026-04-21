Ipari alpinisták mossák a sziklát a leégett miskolctapolcai barlangfürdőben + videó

Az elmúlt hetekben látványos ütemben haladt előre a miskolctapolcai barlangfürdő felújítása: befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is – közölte Miskolc polgármestere.

Tóth-Szántai József ismertette: már zajlik a fürdőcsarnok burkolása, és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött.

A tetőszerkezet felújításának folyamatáról a Boon látványos videót osztott meg. Beszámoltak a csarnokban folyó látványos nagytakarításról,

ipari alpinisták magasnyomású mosóval küzdenek meg a korommal, hogy a sziklák visszanyerjék természetes szépségüket.

A mélyben közben láthatatlan, de fontos változások történtek: kész a fűtés- és villamoshálózat, egyre több szakaszon már kész padlóburkolaton lehet közlekedni.

Tóth-Szántai József a videójában hozzátette: folyamatosak zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a miskolctapolcai barlangfürdő megújulva, modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve fogadhassa újra a vendégeket.

Tisztítják a koromtól a Barlangfürdő szikláit (Forrás: Boon)

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki nem sérült meg.

Borítókép: Miskolctapolcai barlangfürdő (Fotó: MW)