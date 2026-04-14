termálgyógyfürdőkarbantartási munkák

Kellemetlen meglepetés: sorra állnak le a fürdők

Április második felében több magyarországi termál- és gyógyfürdő is ideiglenes üzemszünetet tart, ami sok fürdőzőt váratlanul érhet. Ezek a leállások azonban nem rendkívüliek: minden évben ilyenkor végzik el a szükséges karbantartási, felújítási és takarítási munkákat, hogy a létesítmények felkészüljenek a nyári, csúcsforgalmú időszakra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 12:06
Fotó: Bach Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április második felében több hazai termál- és gyógyfürdő átmenetileg bezár, ami sok vendéget meglephet. Míg egyes termálfürdőkben csak pár napig tartanak a munkálatok, addig akad, amely egészen május közepéig zárva tart majd – tájékoztat a Termálonline.hu.

Fotó: Oláh Tibor

Ezekben a termálfürdőkben várhatók tavaszi üzemszünetek

  •  A Hajdúnánási Gyógyfürdőben április 13-tól kezdődött a karbantartás. A létesítményt április 24-én, pénteken nyitják újra
  • A Lipóti Termálfürdőben szintén április 13-tól kezdődtek meg a munkálatok. Itt május 16-tól várják újra a fürdőzőket.
  • A Rózsa Gyógyfürdőben április 13-tól április 15-ig dolgoznak. A tótkomlósi létesítmény így április 16-án, csütörtökön nyitja újra a kapuit.
  • A Tiszaújvárosi Gyógyfürdőben hosszabb leállásra kell számítani. Április 13-tól egészen április 30-ig tart a fürdő karbantartása. Mindez azt jelenti, hogy csak május elsején nyitják majd újra Tiszaújváros közkedvelt fürdőjét.
  • A Barcsi Gyógyfürdőben is április 13-án indult a karbantartási szünet. Április 17-én, pénteken viszont már újra látogatható a létesítmény.
  • A Nagyszénási Parkfürdőben április 20-tól április 25-ig lesz üzemszünet.
  • Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő április 20. és 30. között lesz zárva. A békéscsabai létesítmény május elsejétől várja újra a látogatókat.
  • A Csongrádi Gyógyfürdőben áprlilis 20. és 29. között dolgoznak majd, az újranyitásra pedig április 30-án kerül sor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
