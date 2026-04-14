Kellemetlen meglepetés: sorra állnak le a fürdők

Április második felében több hazai termál- és gyógyfürdő átmenetileg bezár, ami sok vendéget meglephet. Míg egyes termálfürdőkben csak pár napig tartanak a munkálatok, addig akad, amely egészen május közepéig zárva tart majd – tájékoztat a Termálonline.hu.
Ezekben a termálfürdőkben várhatók tavaszi üzemszünetek
- A Hajdúnánási Gyógyfürdőben április 13-tól kezdődött a karbantartás. A létesítményt április 24-én, pénteken nyitják újra
- A Lipóti Termálfürdőben szintén április 13-tól kezdődtek meg a munkálatok. Itt május 16-tól várják újra a fürdőzőket.
- A Rózsa Gyógyfürdőben április 13-tól április 15-ig dolgoznak. A tótkomlósi létesítmény így április 16-án, csütörtökön nyitja újra a kapuit.
- A Tiszaújvárosi Gyógyfürdőben hosszabb leállásra kell számítani. Április 13-tól egészen április 30-ig tart a fürdő karbantartása. Mindez azt jelenti, hogy csak május elsején nyitják majd újra Tiszaújváros közkedvelt fürdőjét.
- A Barcsi Gyógyfürdőben is április 13-án indult a karbantartási szünet. Április 17-én, pénteken viszont már újra látogatható a létesítmény.
- A Nagyszénási Parkfürdőben április 20-tól április 25-ig lesz üzemszünet.
- Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő április 20. és 30. között lesz zárva. A békéscsabai létesítmény május elsejétől várja újra a látogatókat.
- A Csongrádi Gyógyfürdőben áprlilis 20. és 29. között dolgoznak majd, az újranyitásra pedig április 30-án kerül sor.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!