Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Mindennek a teteje: a háziállatokból is pénzt csinálna a Tiszának készült megszorítócsomag

A Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomag egyik legbizarrabb eleméhez érkezett cikksorozatunk. A novemberben kiszivárgott javaslathalmaz nagyobb fejezeteit már részletesen taglaltuk, így korábbi írásinkban bemutattuk, miként emelnék meg a többkulcsos adóval a személyi jövedelemadót, hogyan vernék szét a nyugdíjrendszert és tennék fizetőssé az egészségbiztosítást, de szemléltettük azt is, hogy a vagyonadóval levetkőztetnék a középvállalkozói réteget és a középosztály egy jó részét is. Bár kisebb léptékű, ám legalább ennyire elképesztő a háziállatok után kiróvandó adó ötlete – most ezzel foglalkozunk.

Szépen becsomagolnák a sarcot

Lássuk a részleteket! Az új, országos kutya-macska adó alanya az állat tulajdonosa lenne, neki kellene befizetnie állatonként évi 18 ezer forintot. Magyarországon becslések szerint kétmillió kutya, emellett két és félmillió macska él, a háztartások közel fele tart legalább egyet – vagyis az intézkedés öt-hatmillió embert érintene a Világgazdaság korábbi kalkulációja szerint.

A Tiszának szóló tervezet szerzői tisztában vannak azzal, hogy az ötlet nem lenne népszerű, ezért kommunikációs stratégiát is alkottak köré. Ez nagyjából annyit takar, hogy az adót a közvéleménynek célzott közösségi hozzájárulásként kellene eladni, amiből közvetlen társadalmi előnyök származnak. Azzal érvelnének, hogy a kóbor állatok eltartása évente több milliárd forintot emészt fel állami és önkormányzati forrásokból, ehhez kellene hozzájárulniuk az állattartóknak is. A rendszer kulcseleme egy mikrocsip alapú nyilvántartás lenne, amelyet a Nébih a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kezelne, a bevallási és beszedési feladatokat pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látná el.

Nagy adóbevétel, nagy büntetések

A Tiszának írt javaslat több forgatókönyvvel is számol, az egyik szerint húsz, a másik szerint tíz százalékos lehet az adóelkerülés – vagyis még az előterjesztők is elismerik, hogy az adófizetési hajlandóság korántsem lenne teljes. Ha mégis sikerülne a tervezett mértékben behajtani a közterhet, az évi 81 milliárd forintot hozna az államkasszának, ami már költségvetési szinten sem elhanyagolható tétel.