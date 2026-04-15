Karácsony GergelyOrosházaNagykanizsaSzolnokSzentesGyörfi MihályBudapest

Nem hajlandóak fizetni a balos önkormányzatok

Több balos vezetésű önkormányzat kijelentette, hogy nem fizetik a szerdán esedékes szolidaritási adó következő részét, hanem megvárják a befizetéssel a Tisza Párt kormányalakítását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 12:55
Fotó: Kajdi Szabolcs
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere levélben szólította fel az államkincstár vezetőjét, hogy a választás eredményére tekintettel tekintsen el attól, hogy újra inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját. A főváros a kormányváltásig nem akar beletenni az államkasszába, azonban Karácsony azt is elmondta: ha inkasszózzák a főváros számláját akkor a májusi béreket nem tudják kifizetni.

Jelenleg a fővárosi önkormányzat folyószámláján mínusz 6,5 milliárd forint van

– mondta a főpolgármester, majd úgy fogalmazott: „ha megjelenik az államkincstár, és kihasználva ezt a politikai átmeneti időszakot, törvénytelenül inkasszálja a város folyószámláját, akkor hiába küzdöttünk az elmúlt hat évben azért, hogy a város működőképességét megőrizzük, már az áprilisi béreket sem tudjuk kifizetni”. Karácsony Gergely jelezte, ha mégis megtörténne az inkasszálás, az nemcsak óriási károkat okozna, hiábavalóvá tenné az elmúlt évek küzdelmeit, és lehetetlenné tenné 27 ezer ember bérének a kifizetését, hanem szerinte bűncselekmény is. 

Rámutatott: az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen az inkasszótól, hiszen hatvan napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. „Arra szólítottam fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel – és egyébként úgy is nyilván hamarosan új állás után kell néznie valószínűleg – ne tegye tönkre a budapesti közszolgáltatásokat” – fogalmazott. 

Szentes sem fizet

Ennek a kormánynak már egyáltalán nem szívesen fizetnénk be a szolidaritási hozzájárulást, óriási kockázatot látok abban, hogy mi lesz a pénz sorsa, úgyhogy megmondtam a pénzügyeseknek, hogy nem fizetünk most semmit

– jelentette ki Szentes polgármestere. Szabó Zoltán Ferenc szerint a hozzájárulás első 2026-os részletét még hitelből kellett befizetnie a városnak, akkor ugyanis még el sem fogadták az új költségvetést. „Óriási kockázat, hogy mi fog történni a befizetésekkel, amikről eddig is tudtuk, hogy érdemben nem fordították rá az önkormányzatokra” – tette hozzá a polgármester, aki az ötletével többeket megkeresett.

Szolnok azonnal csatlakozott

Szolnok ellenzéki polgármestere, Györfi Mihály is kijelentette: addig nem fizetnek, amíg a Tisza-kormány meg nem alakul.

Szolnok a Tisza fővárosa

– tette hozzá.

Orosháza sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást

Orosháza polgármestere Facebook-bejegyzésben jelentette ki, Orosháza nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás 232 millió forintos összegét. Raffai János (Válaszd Orosházát!–DK–Momentum–MSZP–Párbeszéd–Zöldek) azt írta, idén összesen 611 millió forintot kellene befizetniük. 

Orosháza nemet mond! Bízunk benne, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát

 – fogalmazott.

Tatár Zoltán jegyző szerdán az MTI-nek elmondta, idén havonta különböző mértékben kell befizetni a szolidaritási hozzájárulás összegét; a 232 millió forint átutalásával „teljesen lenulláznák” magukat, és szeptemberig, a következő adóbevételek megérkezéséig a mintegy 950 millió forintos bankszámlahitelkeretből kellene például a béreket is fizetni.

Megjegyezte, egy korábbi, pályázati forrásból megépített kerékpárútnál talált szabálytalanságok miatt mintegy 200 millió forintot kell visszafizetnie az önkormányzatnak, és iparűzési adóbevétel-visszafizetési kötelezettség is terheli őket.

A törvény lehetőséget ad 60 napos halasztást kérni a szolidaritási hozzájárulás befizetésénél, ezt az önkormányzat igényelte, ugyanakkor ha a Magyar Államkincstár (MÁK) nem hagyja jóvá, „akár már holnap inkasszózhatnak” – tette hozzá a jegyző.

Nagykanizsa sem hajlandó fizetni

„Nagykanizsa önkormányzata nem utalja át szerdán a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét” – közölte a város polgármestere a közösségi oldalán szerdán. Horváth Jácint (Éljen VárosuNk! Egyesület) röviden annyit tett hozzá: „ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról”.

A korábbi közgyűlési előterjesztés szerint Nagykanizsának 2026-ban több mint egymilliárd forint összegű szolidaritási adót kellene megfizetnie.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
