Nem hajlandóak fizetni a balos önkormányzatok

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere levélben szólította fel az államkincstár vezetőjét, hogy a választás eredményére tekintettel tekintsen el attól, hogy újra inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját. A főváros a kormányváltásig nem akar beletenni az államkasszába, azonban Karácsony azt is elmondta: ha inkasszózzák a főváros számláját akkor a májusi béreket nem tudják kifizetni.

Jelenleg a fővárosi önkormányzat folyószámláján mínusz 6,5 milliárd forint van

– mondta a főpolgármester, majd úgy fogalmazott: „ha megjelenik az államkincstár, és kihasználva ezt a politikai átmeneti időszakot, törvénytelenül inkasszálja a város folyószámláját, akkor hiába küzdöttünk az elmúlt hat évben azért, hogy a város működőképességét megőrizzük, már az áprilisi béreket sem tudjuk kifizetni”. Karácsony Gergely jelezte, ha mégis megtörténne az inkasszálás, az nemcsak óriási károkat okozna, hiábavalóvá tenné az elmúlt évek küzdelmeit, és lehetetlenné tenné 27 ezer ember bérének a kifizetését, hanem szerinte bűncselekmény is.

Rámutatott: az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen az inkasszótól, hiszen hatvan napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. „Arra szólítottam fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel – és egyébként úgy is nyilván hamarosan új állás után kell néznie valószínűleg – ne tegye tönkre a budapesti közszolgáltatásokat” – fogalmazott.

Szentes sem fizet

Ennek a kormánynak már egyáltalán nem szívesen fizetnénk be a szolidaritási hozzájárulást, óriási kockázatot látok abban, hogy mi lesz a pénz sorsa, úgyhogy megmondtam a pénzügyeseknek, hogy nem fizetünk most semmit

– jelentette ki Szentes polgármestere. Szabó Zoltán Ferenc szerint a hozzájárulás első 2026-os részletét még hitelből kellett befizetnie a városnak, akkor ugyanis még el sem fogadták az új költségvetést. „Óriási kockázat, hogy mi fog történni a befizetésekkel, amikről eddig is tudtuk, hogy érdemben nem fordították rá az önkormányzatokra” – tette hozzá a polgármester, aki az ötletével többeket megkeresett.