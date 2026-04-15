Házhoz ment a pofonért egy autós Dunakeszi rendőrkapitányságán

Idézésre érkezett a férfi, de hamar gyanús lett – jobban tette volna, hogy inkább gyalogol vagy taxit hív.

2026. 04. 15. 11:53
Fotó: Pest vármegyei rendőrség
Március végén egy férfi idézésre érkezett Dunakeszin a rendőrkapitányságra, de már a parkoló bejáratánál feltűnt az egyenruhásoknak, hogy valami nem kerek. Még mielőtt beállhatott volna egy helyre, megszondáztatták, és a készülék pozitív értéket mutatott. Ezek után díszkísérettel vonulhatott be az épületbe, ahol bizonyára hitelesített eszközzel is megmérték a véralkoholszintjét, és a közlemény szerint eljárás indult ellene. Nehéz nagyobb önsorsrontást elképzelni annál, mint hogy valaki ittasan autóval érkezzen idézésre, ugyanakkor a rendőrség nem a történet komikus, hanem inkább tragikus voltára hívja fel a figyelmet: tavaly egyedül Pest vármegyében 117 személysérüléses balesetet okoztak előzőleg alkoholt fogyasztó sofőrök, amiből 12 halálos kimenetelű volt. A videót itt tekintheti meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
