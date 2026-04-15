Március végén egy férfi idézésre érkezett Dunakeszin a rendőrkapitányságra, de már a parkoló bejáratánál feltűnt az egyenruhásoknak, hogy valami nem kerek. Még mielőtt beállhatott volna egy helyre, megszondáztatták, és a készülék pozitív értéket mutatott. Ezek után díszkísérettel vonulhatott be az épületbe, ahol bizonyára hitelesített eszközzel is megmérték a véralkoholszintjét, és a közlemény szerint eljárás indult ellene. Nehéz nagyobb önsorsrontást elképzelni annál, mint hogy valaki ittasan autóval érkezzen idézésre, ugyanakkor a rendőrség nem a történet komikus, hanem inkább tragikus voltára hívja fel a figyelmet: tavaly egyedül Pest vármegyében 117 személysérüléses balesetet okoztak előzőleg alkoholt fogyasztó sofőrök, amiből 12 halálos kimenetelű volt. A videót itt tekintheti meg.
Házhoz ment a pofonért egy autós Dunakeszi rendőrkapitányságán
Idézésre érkezett a férfi, de hamar gyanús lett – jobban tette volna, hogy inkább gyalogol vagy taxit hív.
