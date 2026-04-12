Orbán Viktor: Menjünk biztosra, szavazzunk a Fideszre!

„Én már szavaztam!” – jelezte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésében, hogy vasárnap már korán reggel voskolt a felesége, Lévai Anikó társaságában a Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.
„Menjetek el ti is!” – buzdított a kormányfő a szavazáson való részvételre.
Menjünk biztosra, szavazzunk a Fideszre!
– üzente a jobboldali tábornak Orbán Viktor.
Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök újságírók kérdéseire válaszolt, miután leadta a szavazatát. A kormányfő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált. Úgy fogalmazott:
Azért jöttem, hogy győzzek!
