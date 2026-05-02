Megállíthatatlan a Tisza-tó lendülete az átrendeződő nyaralópiacon

A Velencei-tónál öt év alatt 36 százalékkal csökkent a kereslet, éves összevetésben viszont lényegében stagnálás látható, ami stabil keresletet tükröz. 2025-höz képest mindössze 1 százalékkal mérséklődött a telefonhívások száma, ami stabil keresletet tükröz. Gárdonyban éves alapon már 5 százalékos növekedés látszik, míg Velencén 9 százalékkal csökkent a kereslet. Gárdonyban 349 lakóingatlan szerepel a kínálatban, 931 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, Velencén pedig 260 ingatlan, átlagosan alig több mint 1 millió forintos fajlagos árszinten.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a Tisza-tó kedvezőbb helyzete elsősorban a kedvezőbb árakkal és a térség felértékelődésével magyarázható. – A Tisza-tó sok vevő számára még elérhetőbb alternatívát jelent a Balatonhoz képest. A kereslet ugyan itt is visszaesett a Covid-időszak csúcsához képest, de jóval kisebb mértékben, Tiszafüred pedig kifejezetten erősödni tudott. Ez arra utal, hogy a térség már nem csupán olcsóbb helyettesítője a nagyobb tavaknak, hanem önálló nyaralópiaci célpontként is egyre fontosabb.
A szakember szerint a Velencei-tó környékén megfigyelhető stabil keresleti szint leginkább annak köszönhető, hogy a tó partja már nem csupán üdülőövezet, hanem a budapesti és székesfehérvári agglomeráció szerves része. – Ezért a vevők egy része állandó lakhelynek alkalmas ingatlanokat keres ezeken a településeken – tette hozzá.
A Balatonon kevesebb a vevő, de az árak magasak maradtak
A Balaton továbbra is a hazai nyaralópiac legnagyobb értékű térsége, de az elmúlt öt évben itt volt az egyik legerősebb keresleti korrekció. A déli parton 62 százalékkal, az északin 57 százalékkal csökkent a kereslet 2021 és 2026 között az év első négy hónapjában. Éves összevetésben a déli parton 17 százalékos, az északin 10 százalékos visszaesés történt.
A kisebb vevői nyomás ellenére a Balaton árazása továbbra is prémiumszintet mutat. Somogy vármegye déli partot lefedő Balaton-parti településein 1,2 millió forint, Veszprém vármegye part bmenti településein 1,21 millió forint az átlagos négyzetméterár. Zala balatoni térsége ennél alacsonyabb árszintet képvisel, ott 899 ezer forint az átlag.
