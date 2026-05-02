A tatabányai Magyar Kupa négyes döntőjének második elődöntőjében a Mosonmagyaróvár a Debrecennel játszik (tv: M4 Sport+, 18.15). A bronzmérkőzés vasárnap 15.45-kor kezdődik, a döntőt 18.30-tól rendezik.
A második félidőben átrohant a Győr a Fradin
A Győri Audi ETO KC jutott be elsőként a női kézilabda Magyar Kupa fináléjába, miután a tatabányai négyes döntő első mérkőzésén 32-28-ra nyert az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen. A Ferencváros csak egyszer, az első percben vezetett a végig meggyőzőbb teljesítményt nyújtó Győr ellen. A Győr a 24. Magyar Kupa-döntőjére készülhet, legutóbb öt éve nyerte meg.
