Megszólalt Pálinkás Szilveszter volt főnöke: Iszonyatos csalódás + videó

Zákány Péter dandártábornok tiszta vizet öntött a pohárba Pálinkás Szilveszter Magyar Honvédségre tett kijelentései után – írja a Mandiner.

Mint ismert, nagy port vert fel Pálinkás Szilveszter Telexnek adott interjúja, amelyben a Magyar Honvédség toborzókampányának korábbi arca súlyos állításokat tett a Magyar Honvédség állapotáról, a honvédségben uralkodó viszonyokról.

A Mandiner megkérdezte Zákány Péter dandártábornokot arról, mi az igazság a Pálinkás által elmondottakból. A tábornok szerint Pálinkás Szilveszter kijelentései

abszolút nem fedik a valóságot

és egyszerűen elfelejti azokat az adatokat, amik a tényeket mutatják.

Zákány elmondta, hogy

életszerűtlen az az állítás, hogy Orbán Gáspár százados találta ki a csádi projektet, egyszerűen „blődség”.

