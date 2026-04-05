Ezért nem divatkatonák döntenek a kritikus infrastruktúra védelméről – már Pálinkás Szilveszternek is értenie kell, miért rendelték ki a honvédséget

A Telexnek nyilatkozó Pálinkás Szilveszter kritikái nehezen tarthatók a friss fejlemények fényében, amelyek valós fenyegetést jeleznek az energetikai hálózatra.

Illusztráció Fotó: Marcin Bielecki / MTI/EPA-PAP

Miután a szerb hatóságok a Török Áramlat felrobbantásához elegendő robbanóanyagot találtak a gázvezeték közelében, még inkább kiderül, hogy Pálinkás Szilveszter százados csak vagdalkozott a Telexnek adott interjújában, amikor a honvédség vezetését bírálta.

A százados a baloldali portálnak arról beszélt, hogy februárban katonákat vezényeltek ki a kritikus energetikai létesítményekhez, ugyanakkor – állítása szerint – nem világos számukra, kitől kellene megvédeni az infrastruktúrát, vagyis ki jelenti a fenyegetést.

Miközben Pálinkás a katonai jelenlét szükségességét kérdőjelezi meg, addig a jelek szerint nagyon is valós veszély fenyegeti a térség energetikai hálózatát.

A vajdasági gázvezetéknél talált robbanóanyag is jól mutatja, miért nem engedhető meg, hogy „divatkatonák” hozzanak döntéseket a kritikus infrastruktúra védelméről.

Nem volt igaza a csádi misszió ügyében sem

Az ominózus Telex-interjúban Pálinkás Szilveszter több más kérdésben sem adott pontos képet, illetve állításai vitathatónak bizonyultak. A Magyar Honvédség például egyértelműen cáfolta a csádi szerepvállalással kapcsolatos kijelentéseit.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke Fotó: Katona Tibor / MTI

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint jelenleg

nincs érvényes politikai döntés a csádi misszióról, így annak katonai tervezése sem zajlik.

Ezt Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke is megerősítette, hozzátéve: a parlamenti felhatalmazás 2025. december 31-én lejárt.

A százados a haderőfejlesztést is bírálta, azonban ezzel kapcsolatban is ellentmondásba került a hivatalos állásponttal. Böröndi hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedben a honvédség és intézményrendszere jelentős fejlődésen ment keresztül.

Civilként és veterán katonaként is felháborítónak tartom Pálinkás Szilveszter megszólalását, aki betanult tematika mentén bírálja a miniszterét

– mondta Pintér Ferenc alezredes a Patrióta című műsorban. Hozzátette: a laikusok számára ez kevésbé egyértelmű, ugyanakkor a szakmában dolgozók pontosan látják, hogy az elhangzott állítások szerinte felháborítóak és valótlanok. Pintér azt is elmondta, biztonságpolitikai szakértőként azt látja, destabilizációs kísérlet zajlik a magyar állammal szemben, a fegyveres erőket, a rendőrséget, a Külügyminisztériumot olyan ügyekkel támadják, ami egyértelműen a választás miatt történik. Szerinte egyfajta etetése zajlik az állampolgároknak, kattintásvadászat csak, a valóság pedig elsikkad.