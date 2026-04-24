Veszélyhelyzettől az aranykonvojig: jogalkotási nagyüzem a parlamenti ciklusban

Az április 12-i országgyűlési képviselő-választás után Sulyok Tamás államfő május 9-re hívta össze a 199 fős parlament alakuló ülését.

2026. 04. 24. 7:44
A 447 elfogadott törvényjavaslatból mintegy száz nemzetközi szerződést hirdettek ki; a kormányból az Igazságügyi Minisztériumnak fogadták el a legtöbb, 68 előterjesztését, de 44, főként fideszes képviselő által benyújtott jogszabályjavaslatra is rábólintott a parlament. Az ellenzéki frakciók közül egyedül a Mi Hazánknak volt olyan törvényjavaslata, amelyet elfogadott az Országgyűlés. Ez egyes választási tárgyú törvények módosításáról szólt, és visszaállította a Fővárosi Közgyűlés tagjainak listán történő megválasztását.

A 2022 és 2026 közötti ciklusban benyújtott költségvetési törvényjavaslatoknál három esetében megmaradtak a 2015 óta követett nyári elfogadásnál, 2024-ben, a gazdasági bizonytalanságok miatt azonban csak decemberben hagyták jóvá a képviselők a büdzsét. Az Országgyűlés 28 törvényjavaslatot tárgyalt kivételes, gyors törvényhozást jelentő eljárásban, amelyben a vita napján el is fogadhatják a képviselők a jogszabályt. Erre legutóbb az ukrán pénzszállítók ügyével kapcsolatos, a hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről szóló törvényjavaslat esetében volt példa, amely a mostani Országgyűlés által elfogadott egyik utolsó jogszabály.

A köztársasági elnök hat törvényt küldött vissza megfontolásra a parlamentnek: hármat Novák Katalin, hármat pedig Sulyok Tamás.

Ebben a ciklusban 133 országgyűlési határozatot is jóváhagyott a parlament, ezek közel fele mentelmi ügyben született.

A négy év alatt nyolc politikai vitanapot kezdeményeztek, mindet az ellenzék, és négyet tartottak meg.

Elhangzott 521 interpelláció, 665 azonnali kérdés, 667 kérdés, írásban 9620 kérdésre, köztük több mint négyezer DK-sra válaszoltak a minisztériumok a képviselőknek.

A 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklus az új Országgyűlés megalakulásáig tart.

Az új Országgyűlésben a Tisza Pártnak 141, a Fidesz–KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz.

