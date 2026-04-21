Prőhle Gergely lehet az új külügyi államtitkár

Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézete programigazgatója lehet a külügyminisztérium államtitkára – értesült a Magyar Nemzet. Prőhle Gergely közismerten jó német kapcsolatokkal rendelkezik. 1992-től 1998-ig a Friedrich Naumann Alapítvány igazgatója. 1998-tól 2000-ig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közigazgatási államtitkára, majd 2000-től Magyarország Berlinbe, 2003–2005 között Bernbe akkreditált nagykövete volt.

A második Orbán-kormány idején, 2010-től a külügyminisztérium európai uniós kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért és kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára volt, 2014-től pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkáraként tevékenykedett. 2006-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, 2017. január 1-étől a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója tisztségét látta el 22 hónapon át, egészen 2018. november 1-ei menesztéséig.

Prőhle Gergely múzeumfőigazgatói pozícióját Szakács Árpád Magyar Időkben megjelenő, Kinek a kulturális diktatúrája? című cikksorozata rendítette meg, amelyből egyebek között kiderült, hogy a PIM már-már a balliberális művészvilág kifizetőhelyeként működött. A PIM alá tartozó Kassák Múzeum pedig egy olyan tárlatot rendezett annak idején a Tanácsköztársaságról, amelyet még a Rákosi-éra alatt szocializálódott keményvonalas bolsevikok is méltán megirigyelhettek volna. A kiállítást Böcskei Balázs politológus, az ELTE oktatója nyitotta meg, aki nemcsak méltatta a Tanácsköztársaságot, hanem megfogalmazta azon vágyát, miszerint bízik e kor visszatérésében. A tárlatot akkor az összes, állami támogatásból működő kulturális portál népszerűsítette. Prőhlét nem sokkal ezt követően menesztették a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről, utódja Demeter Szilárd lett.

A Magyar Nemzet megkereste Prőhle Gergelyt, aki értesülésünkkel kapcsolatban azt mondta: nem kapott kormányzati felkérést az új kormányba, de ha lesz ilyen, akkor majd megfontolja.

