Ruszin-Szendi támogatja a magyar katonák külföldi bevetését + videó

Pálinkás Szilveszter és Ruszin-Szendi Romulusz jó barátok – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. A frakcióvezető emlékeztetett: nem létezik semmiféle csádi misszió, ezzel szemben korábban a tiszás politikus beszélt arról, hogy támogatja a magyar katonák külföldre küldését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 15:02
Ruszin-Szendi Romulusz AFP
– Legalább a századik alkalom lesz ez, amikor bebizonyítom, hogy a tiszások azzal vádaskodnak, amit ők maguk készülnek elkövetni – hívta fel a figyelmet új videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

– Miután Magyar Péterék telehazudták a nyilvánosságot az állítólagos csádi misszióval, kiderült a vezérkari főnök közleményéből, hogy semmilyen csádi misszió nincsen, sőt katonai művelet előkészítése sem zajlik Magyarország részéről afrikai országban – emlékeztetett a frakcióvezető, majd hozzátette:

az ifjú katonáról, aki ezt terjesztette, kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz barátja.

Kocsis Máté megosztott egy idézetet Ruszin-Szendi Romulusztól a külföldi katonai szerepvállalásról.

– A külföldi missziókat én támogatom nagyon, és támogatni fogom, hogyha felhatalmazást kapunk – jelentette ki egy fórumon a Tisza politikusa.

– Na most akkor mi van, tiszások? – jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
