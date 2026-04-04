Ruszin-Szendi támogatja a magyar katonák külföldi bevetését + videó

– Legalább a századik alkalom lesz ez, amikor bebizonyítom, hogy a tiszások azzal vádaskodnak, amit ők maguk készülnek elkövetni – hívta fel a figyelmet új videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

– Miután Magyar Péterék telehazudták a nyilvánosságot az állítólagos csádi misszióval, kiderült a vezérkari főnök közleményéből, hogy semmilyen csádi misszió nincsen, sőt katonai művelet előkészítése sem zajlik Magyarország részéről afrikai országban – emlékeztetett a frakcióvezető, majd hozzátette:

az ifjú katonáról, aki ezt terjesztette, kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz barátja.

Kocsis Máté megosztott egy idézetet Ruszin-Szendi Romulusztól a külföldi katonai szerepvállalásról.

– A külföldi missziókat én támogatom nagyon, és támogatni fogom, hogyha felhatalmazást kapunk – jelentette ki egy fórumon a Tisza politikusa.

– Na most akkor mi van, tiszások? – jegyezte meg Kocsis Máté.