Sarokba küldte a lányát a pedofil nevelőapa, de nem ez volt a legdurvább, amit elkövetett ellene

Az elsőfokú ítéletet helybenhagyva jogerősen húsz év fegyházra ítélt a Győri Ítélőtábla csütörtökön egy férfit, aki éveken keresztül szexuálisan bántalmazta a nevelt lányait és azok barátnőjét – közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 09. 13:39
illusztráció Forrás: Pexels
A vádhatóság által ismertetett tényállás szerint a vádlott 2016 óta élt együtt élettársával, akivel közösen nevelték a nő előző kapcsolataiból született négy gyermeket, majd a 2017 júliusában született közös lányukat is.

A férfi 2016-tól 2020 októberéig rendszeresen szexuális kapcsolatot létesített élettársa 2008-ban született lányával. Azzal fenyegette meg, hogy ha beszél a vele történtekről, megöli, illetve teherbe ejti. Ezenkívül rendszeresen bántalmazta, megalázta őt, a nyakánál fogva felemelte és a falhoz szorította, büntetésként arra utasította, hogy a sarokban térdeljen, egy lábon álljon.

A vádlott 2017-től 2020 októberéig élettársa 2006 decemberében született lányát, majd nevelt lányai 2008-ban született barátnőjét is molesztálta szexuálisan. Az ügyészség közleménye szerint a Székesfehérvári Törvényszék első fokon többrendbeli szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak bűntette miatt húsz év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Egyben kizárta a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. A csütörtökön kihirdetett jogerős határozatában a Győri Ítélőtábla egyetértett az ügyészséggel, és helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu