Sarokba küldte a lányát a pedofil nevelőapa, de nem ez volt a legdurvább, amit elkövetett ellene

A vádlott 2017-től 2020 októberéig élettársa 2006 decemberében született lányát, majd nevelt lányai 2008-ban született barátnőjét is molesztálta szexuálisan. Az ügyészség közleménye szerint a Székesfehérvári Törvényszék első fokon többrendbeli szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak bűntette miatt húsz év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Egyben kizárta a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.