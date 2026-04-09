A vádhatóság által ismertetett tényállás szerint a vádlott 2016 óta élt együtt élettársával, akivel közösen nevelték a nő előző kapcsolataiból született négy gyermeket, majd a 2017 júliusában született közös lányukat is.
Sarokba küldte a lányát a pedofil nevelőapa, de nem ez volt a legdurvább, amit elkövetett ellene
Az elsőfokú ítéletet helybenhagyva jogerősen húsz év fegyházra ítélt a Győri Ítélőtábla csütörtökön egy férfit, aki éveken keresztül szexuálisan bántalmazta a nevelt lányait és azok barátnőjét – közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség.
A férfi 2016-tól 2020 októberéig rendszeresen szexuális kapcsolatot létesített élettársa 2008-ban született lányával. Azzal fenyegette meg, hogy ha beszél a vele történtekről, megöli, illetve teherbe ejti. Ezenkívül rendszeresen bántalmazta, megalázta őt, a nyakánál fogva felemelte és a falhoz szorította, büntetésként arra utasította, hogy a sarokban térdeljen, egy lábon álljon.
A vádlott 2017-től 2020 októberéig élettársa 2006 decemberében született lányát, majd nevelt lányai 2008-ban született barátnőjét is molesztálta szexuálisan. Az ügyészség közleménye szerint a Székesfehérvári Törvényszék első fokon többrendbeli szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak bűntette miatt húsz év fegyházbüntetésre ítélte a férfit, emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Egyben kizárta a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
További Belföld híreink
Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. A csütörtökön kihirdetett jogerős határozatában a Győri Ítélőtábla egyetértett az ügyészséggel, és helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
