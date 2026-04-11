A Széchenyi-díjas professzor szerint Orbán Viktor a legnagyobb magyar politikus Szent István óta + videó

Mint köztudottan nemzeti konzervatív elkötelezettségű ember, a jelenlegi geopolitikai helyzet nem mondat velem mást, csak azt: azt az embert támogassuk, aki én személy szerint Szent István óta a legnagyobb magyar politikusnak tartok, Orbán Viktort – jelentette ki a választóknak küldött üzenetében Sótonyi Péter. A Széchenyi-díjas professzor, állatorvos úgy véli, a háború veszélye és a robbanásszerűen megugrott energiaárak miatt a Fidesz–KDNP a biztos választás.