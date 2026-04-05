Steinbach József: Van bátorítás, igazi isteni bátorítás

A feltámadás örömüzenete az, hogy van bátorítás, nem is akármilyen bátorítás, isteni bátorítás – jelentette ki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnapi igehirdetésén, Balatonalmádiban. Steinbach József református püspök az ünnepi istentiszteleten hangsúlyozta:

minden rendben van, nincs semmi baj, ez a húsvét evangéliuma, halljuk meg ezt az isteni bátorítást.

Hozzátette: Jézus Krisztus feltámadását nem magyarázni vagy bizonyítani kell, mert az lehetetlen, hanem hirdetni kell és bizonyságot tenni róla.

A református püspök igehirdetésében kiemelte:

Jézus Krisztus feltámadott, üres a húsvéti sír, sőt a feltámadott Jézus Krisztus sokaknak megjelent, mindezt pedig azért tette, hogy megbátorítsa szívünket.

Hiszen ő jól ismeri helyzetünket, és ezért siet segítségünkre, hogy valóságos, örökkévaló, soha el nem múló segítséget adjon, és mennyei világának gazdagságával megbátorítsa a szívünket – jegyezte meg.

Felidézte, hogy

amikor Jézust eltemették, egy nagy követ hengerítettek a sírbolt elé. Ezt a követ szimbólumnak nevezte, amely azzal, hogy lezárja mozdíthatatlanul a sírbolt száját, kifejezi az emberlét minden zártságát.

Ez a zártság az idő zártsága, a tehetség zártsága, a lehetőségeink zártsága, a sok tekintetben való meghatározottságunk zártsága. De ez a zártság az emberi kapcsolatok, az önzés, a konfliktusok, a gyógyíthatatlan sebek, a harcok, az érdekvezérelt háborúságok zártsága is. Ez a zártság a bűn, a betegség, a halál, a gonosz hatalmának zártsága – sorolta.

Azonban – mint arra Steinbach József igehirdetése végén rámutatott – a húsvéti bátorítás a kimozduló kőhöz hasonlóan bennünket is kimozdít életünk holtpontjairól.