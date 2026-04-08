Szijjártó–Lavrov-egyeztetés: a külügyminiszter kőkemény választ adott az ATV stúdiójában + videó

Brüsszel és a Tisza Párt ragaszkodik az orosz energiáról való leváláshoz – emlékeztetett Szijjártó Péter az Egyenes beszéd adásában, ahol arról kérdezték, hogy miért egyeztetett a szankciókról orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. A külügyminiszter felidézte: általában az összes orosz energiacéget fel akarják tenni a szankciós listára, ami komoly következményekkel járna Magyarország energiaellátására nézve.

A tárcavezető példaként említette a Gazpromot, a Lukoilt és a Roszatomot. Amennyiben ezek a cégek felkerülnének a szankciós listára, az a gázszállítás és a nukleáris fűtőanyag-ellátás ellehetetlenülését is jelentené – hangsúlyozta.

Felvetette: ha például a Roszatom nem tudna fűtőelemet szállítani a paksi atomerőműnek, veszélyeztetné a hazai energiaellátást. A Gazprom szankcionálása esetén a gázellátás is megszakadhatna, ami a fűtést és a melegvíz-ellátást is érintené.

Ilyen helyzetben mit mondanának a választók, miként értékelnék az Európai Unió döntését? – mutatott rá a miniszter.

Vagy ha mondjuk fölteszik a Gazpromot és utána nincs gázszállítás és nincsen fűtés, akkor mit fognak mondani a Tisza párti szavazók? Ön mit fog mondani: jól tettem, hogy hagytam, hogy az Európai Unió szankcionálja a Gazpromot?

– jegyezte meg Szijjártó Péter.

A tárcavezető szerint bizonyos orosz szereplők szankcionálása sértené Magyarország nemzeti érdekeit. Ha ugyanis az orosz energiavállalatok felkerülnének a szankciós listára, az az olaj-, gáz- és nukleáris fűtőanyag-ellátás megszűnéséhez vezethetne. Ez a magyar energiaellátás végét jelentené, és a rezsicsökkentést, valamint a hatósági üzemanyagárakat is veszélybe sodorná.

Nincs józan ésszel gondolkodó magyar ember, aki helyesnek tartaná, hogy egy szankciós intézkedéssel leválasszák az országot az olcsó orosz energiáról

– jelentette ki a külügyminiszter, aki szerint az energiapolitikai döntéseknek a nemzeti érdekeket kell szolgálniuk, és minden olyan lépést el kell kerülni, amely veszélyezteti Magyarország ellátásbiztonságát.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.