J. D. Vance: Amerika Orbán Viktort támogatja

Tárkányi Zsolt náci karlendítéséről manipulált hangfelvétellel akarják elterelni a figyelmet + videó

Semmi sem szent Tárkányi Zsoltnak. Ezúttal egy manipulált és mesterséges intelligenciával átalakított hangfelvétellel igyekszik elterelni a figyelmet a bűnös múltjáról – közölte a kormánypártok debreceni jelöltje.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 14:08
„Tárkányi Zsolt kétségbeesésében manipulált, mesterséges intelligenciával felturbózott hangfelvétellel rukkolt elő a mai nap folyamán. A manipulációt a csatolt hangfelvétel bizonyítja, amelyen a Jobbik azon jelöltje hallható, aki készítette és manipulálta a hangfelvételt. A Jobbik jelöltje a manipulált hangfelvételt értékesítette Tárkányi Zsoltnak” – írta a ma nyilvánosságra került hangfelvételről Debrecen alpolgármestere, Hajdú-Bihar vármegye 1. számú egyéni választókerületének kormánypárti jelöltje.

Barcsa Lajos kiemelte: „politikai ellenfeleim szándéka a manipulált felvétellel egyértelmű:

el akarják terelni a figyelmet Tárkányi Zsolt náci karlendítéséről és a Tisza Párt ukrán- és háborúpárti politikájáról.

„Míg Tárkányi Zsolt a Tisza jelöltjeként továbbra is az ukrán és brüsszeli érdekeket képviseli, addig mi továbbra is a magyar nemzeti érdekek képviseletében járunk el, azaz megvédjük a rezsicsökkentést, elutasítjuk a migrációt és a háborút, és a béke mellett állunk ki.”

Egy olyan hangfelvételt hozott nyilvánosságra Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt debreceni jelöltje, amellyel azt akarta bizonyítani, hogy ellenfele, a Fidesz–KDNP helyi politikusa összejátszik a mostanra teljesen eljelentéktelenedett Jobbikkal.

Borítókép: Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
