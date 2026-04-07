Tárkányi Zsolt náci karlendítéséről manipulált hangfelvétellel akarják elterelni a figyelmet + videó

„Tárkányi Zsolt kétségbeesésében manipulált, mesterséges intelligenciával felturbózott hangfelvétellel rukkolt elő a mai nap folyamán. A manipulációt a csatolt hangfelvétel bizonyítja, amelyen a Jobbik azon jelöltje hallható, aki készítette és manipulálta a hangfelvételt. A Jobbik jelöltje a manipulált hangfelvételt értékesítette Tárkányi Zsoltnak” – írta a ma nyilvánosságra került hangfelvételről Debrecen alpolgármestere, Hajdú-Bihar vármegye 1. számú egyéni választókerületének kormánypárti jelöltje.

Barcsa Lajos kiemelte: „politikai ellenfeleim szándéka a manipulált felvétellel egyértelmű:

el akarják terelni a figyelmet Tárkányi Zsolt náci karlendítéséről és a Tisza Párt ukrán- és háborúpárti politikájáról.

„Míg Tárkányi Zsolt a Tisza jelöltjeként továbbra is az ukrán és brüsszeli érdekeket képviseli, addig mi továbbra is a magyar nemzeti érdekek képviseletében járunk el, azaz megvédjük a rezsicsökkentést, elutasítjuk a migrációt és a háborút, és a béke mellett állunk ki.”

Egy olyan hangfelvételt hozott nyilvánosságra Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt debreceni jelöltje, amellyel azt akarta bizonyítani, hogy ellenfele, a Fidesz–KDNP helyi politikusa összejátszik a mostanra teljesen eljelentéktelenedett Jobbikkal.