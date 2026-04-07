Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
autós hírhasznált autóhasznált autók

A harmadával nőtt a használt autók importja márciusban

Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott magyar rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi mennyiséghez képest.

2026. 04. 07. 13:04
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2019 októberében volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma jelentősen visszaesett: a mélypontot a 2023–24-es időszak jelentette, amikor havonta jellemzően tízezer alatt maradt a darabszám. A márciusi kiugró adatban részben még megjelenhetnek a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések és szállítások is. Ugyanakkor az első negyedév egésze is stabil növekedést mutat: a regisztrált 35 891 import személyautó hét százalékkal haladja meg az előző negyedév 33 562-es forgalmát, az előző év első három hónapjához képest (30 630 darab) pedig 17 százalékos a növekedés. A statisztikák negyedévről negyedévre folyamatosan bővülő piacról tanúskodnak.

 

Látható, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. „Tavaly júliusban a használtautó-behozatal hosszú idő után lépte át újra a 11 ezres határt, októberben már a 12 ezres sáv felett is járt, most pedig meggyőző lendülettel ugrotta meg a 13 ezres mennyiséget is” – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. „A trend folytatódását vetíti előre, hogy az euróhoz mért forintárfolyam továbbra is jóval kedvezőbb vásárlási lehetőségeket kínál a külföldi piacokon, mint egy-két évvel korábban. Ha nem következik be törés, a várakozásaink szerint a tavalyi 128 ezer helyett idén már 140 ezer feletti használt személyautó érkezhet az országba” – tette hozzá.

 

A behozott használt autók között az első negyedévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7 százalék). Fontos változás történt azonban a második helyen: hosszú felzárkózást követően a Ford (8,7 százalék) megelőzte az Opelt (8,5 százalék). Az Audi 6,3 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,9 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll.

A használtautó-import 35 891-es mennyisége 2026 első negyedévében 17,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában regisztrált értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 36 455 darab értékesítés 10,8 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi darabszámot.

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
