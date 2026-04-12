Hoppá, tiszás választási csalás? Leleplező felvétel készült egy szavazókörnél + videó

Megdöbbentő felvételt tett közzé egy helyi Facebook-oldal a Somogy megyei 2. számú választókerületből – írja a Mandiner.

A videóban az látható, hogy

Babócsa településen egy Bogdán I. nevű személy egy Orsovai Sz. nevű személynek ad át valamit egy épület mögött, ami feltehetően a helyi szavazókör hátsó bejárata.

Érdekesség, hogy a felvételen egyszer csak megjelenik a helyi tiszás delegált is, aki mintha ellenőrizné a két férfi között zajló interakciót. Noha nem látni pontosan, hogy mi cserélt gazdát, és hogy miért távozik a helyi tiszás delegált olyan gyorsan, a Mandiner szerint a tiszások a háttérben vehetik a roma szavazatokat.

Nem ez az első gyanús eset, mint arról beszámoltunk, szombaton Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke bukott le, hogy szavazatvásárlást tervezett. Stefán Attila beszélgetőpartnere úgy fogalmazott: „Valamennyi pénz kell, hogy elinduljak, amit beszéltünk azt a kétmillió forintot, hogy tudjak menni az embereimet összerakni meg ugye, hogy pontosan mennyi csomag, mert akkor úgy osztom, hogy akkor a legszegényebb településieket meg tudom szólítani.” A hangfelvétel szerint Magyar Péter kabinetfőnöke ráhagyja az ügyintézést, és azt mondja: „ahol a legjobb ár-érték arányt ki tudsz hozni.”