Van, ami nem változik: Karácsony Gergely tovább sarcolja az autósokat

Tovább sarcolhatja az autósokat Karácsony Gergely új budapesti parkolási reformja: a Népszava cikke szerint a főváros 25 százalékkal emelné a parkolási díjakat, a belvárosban pedig hétvégén is fizetőssé tenné a parkolást.

A tervezet alapján az A zónában 600 forintról 800 forintra, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában 300-ról 400-ra, a D zónában pedig 200-ról 300 forintra nőne az óradíj.

A javaslat emellett megszüntetné a parkolóautomatákat, vagyis az autósokat a mobilfizetés irányába terelné, miközben

a nagyobb városi terepjárókra dupla díjat vetnének ki.

A cikk szerint a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása is megszűnne 2026 januárjától, kivéve az autómegosztók járműveit.