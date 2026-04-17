Van, ami nem változik: Karácsony Gergely tovább sarcolja az autósokat

Újabb terheket rakna a budapesti autósokra Karácsony Gergely parkolási reformja: 25 százalékkal nőhetnek a díjak, a belvárosban pedig hétvégén is fizetni kellene a parkolásért.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 15:36
Illusztráció Fotó: TheCarPhotographer Forrás: Shutterstock
Tovább sarcolhatja az autósokat Karácsony Gergely új budapesti parkolási reformja: a Népszava cikke szerint a főváros 25 százalékkal emelné a parkolási díjakat, a belvárosban pedig hétvégén is fizetőssé tenné a parkolást. 

A tervezet alapján az A zónában 600 forintról 800 forintra, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában 300-ról 400-ra, a D zónában pedig 200-ról 300 forintra nőne az óradíj. 

A javaslat emellett megszüntetné a parkolóautomatákat, vagyis az autósokat a mobilfizetés irányába terelné, miközben 

a nagyobb városi terepjárókra dupla díjat vetnének ki. 

A cikk szerint a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása is megszűnne 2026 januárjától, kivéve az autómegosztók járműveit.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekválasztás

Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Majtényi László megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
